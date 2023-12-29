Beşiktaş'tan Fenerbahçe, Galatasaray tarihi çağrı! ''Süper Kupa finalini gelin stadımızda oynayın''

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihe geçecek bir çağrı geldi.

"KAPIMIZ AÇIK"

PANKART VE ISINMA TİŞÖRTLERİNDE YAPILAN TERCİHLER NEDENİYLE BAŞLAMA DÜDÜĞÜ ÇALMADI

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı.

İKİ KULÜP TÜRKİYE’YE DÖNMEK İÇİN HAZIRLIKLARINI BAŞLATTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un toplantısı devam ederken iki kulüp Türkiye’ye dönmek için hazırlıklarını başlattı. Toplantıda yer almayan ama başkanlarından bilgi aldıkça takımları ile paylaşan yöneticilerin Türkiye’ye dönüş için uçakları planladıkları öğrenildi. Gerçekleştirilen toplantının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ortak bir açıklama yapması bekleniyor.





