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Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt! "Stadımıza gelmişken..."

09.06.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a yönelik flaş bir göndermede bulunurken, Beşiktaş cephesinden de Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan bu paylaşıma oldukça sert bir yanıt geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert yanıt! "Stadımıza gelmişken..."

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a gönderme içeren bir paylaşım yaptı. Siyah beyazlı kulüp, ezeli rakibinin bu paylaşımına yanıt verdi.

"MÜZEMİZİ DE ZİYARET ETSEYDİNİZ"

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Beşiktaş'ın paylaşımında "Stadımıza gelmişken içinde tek bir haram kupanın olmadığı ve duvarlarını şampiyonluklarımızda pay sahibi olan futbolcularımızın (Sizin gibi silmek zorunda kalmadığımız) posterlerinin süslediği müzemizi de ziyaret etseydiniz." ifadelerine yer verildi.

"ÇEKEMEMEZLİK DÜZEYİ ÇOK YÜKSEK"

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Sarı kırmızılı kulübün video paylaşımında, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ın görüldüğü sırada "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." sözlerine yer verilmişti.


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