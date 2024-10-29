Beşiktaş'tan Galatasaray, TFF ve Arda Kardeşler için açıklama! ''Derhal düdüğünü asacaktır!"

Beşiktaş, Galatasaray maçının hakemi Arda Kardeşler için çok sert bir açıklama yaptı.

"ARDA KARDEŞLER DÜDÜĞÜNÜ ASACAKTIR"

Beşiktaş, derbinin tartışmalı hakemi Arda Kardeşler için, "Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!" ifadeleri kullanıldı.

TFF'YE SERT MESAJ

Arda Kardeşler'in ardından TFF'ye de yüklenen Beşiktaş, "TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!" açıklamasını yaptı.

İLLEGAL BAHİS VE FİKSTÜR TEPKİSİ

Galatasaray'ın fikstür şansı ve geçtiğimiz ay yaşanan illegal bahis sponsorluğuna da değinen Beşiktaş, "Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna, oradan tutun bilet karaborsasına kadar saha içinde kayırılarak palazlanmalarına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?" ifadelerini kullandı.