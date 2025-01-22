Beşiktaş'tan gövde gösterisi! Dolmabahçe'de Athletic Bilbao'yu mağlup etti... Play-Off’a göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Dolmabahçe'de İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlılar, Kupa 2'nin mutlak favorisi karşısında yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önderliğinde sahadan 4-1 galip ayrıldı.

MILOT RASHICA'NIN GECESİ

Avusturyalı hakem Julian Weinberger'ın düdük çaldığı mücadelede siyah - beyazlılara galibiyeti, 17',60' Milot Rashica, 77' Rafa Silva ve 90' Joao Mario (P) kaydetti. İspanyol ekibinde ise Unai Gomez'in devre biterken filelere gönderdiği top yeterli olmadı.

TWENTE İLE KADER MAÇI

Bu sonuçla birlikte çok kritik bir üç puanı hanesine yazdıran Kartal, puanını 9'a yükseltti ve maç fazlasıyla 18. sıraya yükseldi. Siyah - beyazlılar, gelecek hafta Play-off için Hollanda'da Twente ile kozlarını paylaşacak.

JOAO MARIO SİFTAH YAPTI

Sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan transfer edilen Joao Mario, ilk kez siyah - beyazlı forma ile gol sevinci yaşadı.

İLK KEZ BEŞİKTAŞ KARŞISINDA

Avrupa Ligi'nin mutlak favorilerinden biri olan ve bu sezon oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Athletic Bilbao, Beşiktaş karşısında ilk yenilgisini tattı.

SOLSKJAER YÖNETİMİNDE İLK MAÇ

Siyah-beyazlı ekibin geçtiğimiz günlerde göreve getirdiği teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş’ın başındaki ilk maçına çıktı. Norveçli teknik adam, ligde oynanan Samsunspor karşılaşmasını tribünden takip etmiş, Pazar günü resmi sözleşmeye imza atmıştı.

MERT GÜNOK 'DALYA' DEDİ

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Beşiktaş formasıyla 100’üncü maçına Athletic Bilbao karşısında çıktı. Samsunspor mücadelesinde 99’uncu maçına çıkan 35 yaşındaki file bekçisi, Bilbao maçıyla birlikte dalya dedi. Öte yandan Bolu’da yaşanan yangın felaketi nedeniyle tecrübeli file bekçisine, maç öncesinde plaket verilmedi.