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Beşiktaş'tan Icardi'yi çok kızdıracak transfer! "Karımı taciz etti" dediği Keita Balde, Kartal olabilir

26.06.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan gelen haber sonrası golcü arayışları hız kazanırken, Spartak Moskova'nın tecrübeli oyuncusu Keita Balde gündeme geldi. Balde'nin isminin Siyah-Beyazlılar ile anılması ise Icardi'yi oldukça kızdıracak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu özellikle son haftalarda yakaladığı müthiş ivme ile üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlılar özellikle gol yolların etkili bir ismi kadrosuna katmak isterken tecrübeli oyuncu Cenk Tosun'un sakatlanarak sahalardan 2-3 ay uzak kalması sonrası bu arayışına hız vermiş durumda.

KEITA BALDE GÜNDEMDE

BALDE-SENEGAL

Siyah-Beyazlılar için birçok isim gündeme gelirken son olarak, geçtiğimiz sezon devre arasında da istenen ancak Spartak Moskova'da kalmayı seçen Keita Balde'yi yeniden listesine aldığı öğrenildi.

ICARDI'Yİ KIZDIRACAK TRANSFER!

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Profesyonel kulüp kariyerinde 315 maça çıkan ve bu periyotta 82 gol atarken, 44 de asist yapmayı başaran Balde'nin Türkiye'ye gelme ihtimali ise Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Icardi'yi sinirlendirecek gibi görünüyor.

WANDA NARA'YI TACİZ ETTİ İDDİASI...

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Daha önce Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi eski takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı iddia edilmiş, bu iddianın hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj atarak taciz ettiğini duyurmuştu.

Icardi daha sonra bu durumu Keita Balde’nin eşine mesaj atarak Balde konusunda dikkatli olması adına uyarmıştı.


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