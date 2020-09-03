SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan Nikola Kalinic için transfer teklifi

Beşiktaş'tan Nikola Kalinic için transfer teklifi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.09.2020 08:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic konusundaki ısrarını sürdürüyor. Beşiktaş Atletico Madrid'e yeni teklif yaptı.

Beşiktaş'tan Nikola Kalinic için transfer teklifi

Beşiktaş'ın gündeminde sayısız forvet adayı olduğu iddia edilse bile, transferi için en çok yoğunlaşılan isim Kalinic. Oyuncu ile anlaşma konusunda sorun yaşamayan Beşiktaş, şu ana kadar Atletico ile anlaşabilmiş değil. Madrid temsilcisi bu defa futbolcuyu kiralık olarak bir başka kulübe vermek istemiyor.

Atletico, 32 yaşındaki Hırvat golcüyü sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala tüm haklarıyla elinden çıkarmak istiyor, transfer için ise 4 milyon Euro talep ediyor.

Mevcut ekonomik koşullarda Beşiktaş, bu parayı ödeyemez; ancak siyah beyazlılar ikinci bir teklif verdi. Buna göre, ilk olarak, oyuncunun kiralık transfer gerçekleştirilecek, yapılacak sözleşmeye de zorunlu satın alma opsiyonu konulacak. Böylece Atletico, satış işlemini sezon sonu yapmış olacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yaptıkları bu ikinci teklifin Atletico tarafından kabul edileceğine dair umutlu. Beşiktaş, Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic konusundaki ısrarını sürdürüyor. Beşiktaş Atletico Madrid'e yeni teklif yaptı.

(AJANSSPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Beşiktaş'tan flaş kombine bilet kararı!Beşiktaş'tan flaş kombine bilet kararı!
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Messi, tarihi sözleşme teklifini kabul etti!
Messi, tarihi sözleşme teklifini kabul etti!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Maçlar seyircili oynanacak mı? Açıklama geldi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Beşiktaş transferi bitirdi
Beşiktaş transferi bitirdi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Beşiktaş'a transferini açıkladı
Beşiktaş'a transferini açıkladı
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan Nikola Kalinic için transfer teklifi
Beşiktaş'tan yeni forvet bombası
Beşiktaş, Montero transferini açıkladı!
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Limit olayı çözülmeden transfer olmaz!
Çebi'den transfer açıklaması
Beşiktaş kombine yerine maç maç bilet satacak
Beşiktaş'tan flaş kombine bilet kararı!
Beşiktaş, Bayern Münih'den Mert Yılmaz'ı transfer ediyor
B. Münih'den Beşiktaş'a bomba transfer!
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 4 isim birden...
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 4 isim birden...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.