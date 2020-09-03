Beşiktaş'tan Nikola Kalinic için transfer teklifi

Beşiktaş'ın gündeminde sayısız forvet adayı olduğu iddia edilse bile, transferi için en çok yoğunlaşılan isim Kalinic. Oyuncu ile anlaşma konusunda sorun yaşamayan Beşiktaş, şu ana kadar Atletico ile anlaşabilmiş değil. Madrid temsilcisi bu defa futbolcuyu kiralık olarak bir başka kulübe vermek istemiyor.

Atletico, 32 yaşındaki Hırvat golcüyü sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala tüm haklarıyla elinden çıkarmak istiyor, transfer için ise 4 milyon Euro talep ediyor.

Mevcut ekonomik koşullarda Beşiktaş, bu parayı ödeyemez; ancak siyah beyazlılar ikinci bir teklif verdi. Buna göre, ilk olarak, oyuncunun kiralık transfer gerçekleştirilecek, yapılacak sözleşmeye de zorunlu satın alma opsiyonu konulacak. Böylece Atletico, satış işlemini sezon sonu yapmış olacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi, yaptıkları bu ikinci teklifin Atletico tarafından kabul edileceğine dair umutlu. Beşiktaş, Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic konusundaki ısrarını sürdürüyor. Beşiktaş Atletico Madrid'e yeni teklif yaptı.

(AJANSSPOR)

