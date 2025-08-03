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Beşiktaş'tan Nuri Şahin için resmi açıklama! Solskjaer ile yollar ayrılıyor mu?

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı iddiaları dolaşmaya başlarken konuyla alakalı olarak Beşiktaş kulübü resmi bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Nuri Şahin için resmi açıklama! Solskjaer ile yollar ayrılıyor mu?
Berker İşleyen

Beşiktaş'ta Shaktar Donetsk karşısında alınan mağlubiyetler sonrası Avrupa'ya erken vedanın faturası Ole Gunnar Solskjaer'e kesilirken, tecrübeli için gönderileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Hatta bu iddialara Solskjaer'in gönderilerek yerine Nuri Şahin'in geleceği söylentileri de eşlik etmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş tan Nuri Şahin için resmi açıklama! Solskjaer ile yollar ayrılıyor mu? 1

Tüm iddiaların ardından Beşiktaş kulübünden konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı iddialarının asılsız olduğu duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Beşiktaş tan Nuri Şahin için resmi açıklama! Solskjaer ile yollar ayrılıyor mu? 2

"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Nuri Şahin beşiktaş
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