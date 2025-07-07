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Beşiktaş'tan Portekiz çıkarması! Milli yıldız Orkun Kökçü için harekat başladı... Başkan Serdal Adalı talimatı verdi 'Şartları zorlayın'

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş, orta saha için Portekiz temsilcisi Benfica’dan Millli Takım'ın yıldızı Orkun Kökçü'yü transfer hedefi olarak belirledi. Kara Kartal’ın bugün Benfica ile yüz yüze görüşmelere başladığı bildirildi.

Beşiktaş'tan Portekiz çıkarması! Milli yıldız Orkun Kökçü için harekat başladı... Başkan Serdal Adalı talimatı verdi 'Şartları zorlayın'
Burak Kavuncu
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, ilk olarak Jurasek'i renklerine bağlamış, daha sonra da Tammy Abraham'a imza attırmıştı. Napoli'nin orta sahası Jens Cajuste ile de her konuda anlaşan ve bekleten siyah beyazlılar, rotayı Orkun Kökçü olarak belirledi. Beşiktaş Futbol Operasyon Sorumlusu Can Kaymakoğlu bugün Portekiz’e giderek, Benfica ile bir transfer toplantısı gerçekleştirecek ve yıldız oyuncu için nabız yoklayacak. Başkan Serdal Adalı’nın da gelişecek durumlara göre Portekiz’e gitme ihtimali bulunuyor.

İSTENEN BONSERVİS YÜKSEK!

Beşiktaş tan Portekiz çıkarması! Milli yıldız Orkun Kökçü için harekat başladı... Başkan Serdal Adalı talimatı verdi Şartları zorlayın 1

Siyah-beyazlılar, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor fakat Benfica’nın oyuncu için talep ettiği bonservis Beşiktaş için yüksek görünüyor. Siyah beyazlılar, 30-35 milyon Euro bonservis isteyen Portekiz ekibini zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama ile ikna etmeye çalışıyor. Benfica’ya 5 milyon Euro kiralama bedeli, 15-20 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonu sunularak pazarlıkların başlaması bekleniyor.

‘‘ŞARTLARI ZORLA’’

Beşiktaş tan Portekiz çıkarması! Milli yıldız Orkun Kökçü için harekat başladı... Başkan Serdal Adalı talimatı verdi Şartları zorlayın 2

Ertan Süzgün’ün haberine göre, Başkan Serdal Adalı Eduard Graf’a "Orkun Kökçü transferinde sonuna kadar şartları zorla!’’ dediği öğrenildi.

'BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK HAYAL GİBİ BİR ŞEY'

Beşiktaş tan Portekiz çıkarması! Milli yıldız Orkun Kökçü için harekat başladı... Başkan Serdal Adalı talimatı verdi Şartları zorlayın 3

Süper Lig’den Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de nabız yokladığı Orkun’un, birçok seçeneğe rağmen önceliği taraftarı olduğu Beşiktaş’a veriyor. Daha önce TRT Spor'a röportaj veren Orkun Kökçü, "Profesyoneliz, Beşiktaş benim için bir numarada. Beşiktaş'ta oynamak benim için hayal gibi bir şey." açıklamasında bulunmuştu.

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