Beşiktaş'tan Salih Uçan'a cevap! 'Zemin kötü' sözleri sonrası...

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Mondihome Kayserispor'u konuk ettiği Beşiktaş Park'ın saha zeminiyle ilgili açıklama yayımladı.

"İYİ ZEMİNE DÖNÜLECEK"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Park'ın zemin çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtilerek, "Fakat iklimsel değişiklikler ve diğer sahalarda da görülen çim hastalığı, yüksek kalitede olan zemini kısa süre içerisinde olumsuz etkilemiştir. Kısa sürecek bir tedavinin ardından yine rutin bakımlara devam edilecek ve futbol A takımı oyuncularımızın alışkın olduğu sağlıklı, iyi zemine çok geçmeden dönülecektir." denildi.

AÇIKLAMA NEDEN YAPILDI?

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından siyah - beyazlı futbolcu Salih Uçan, "Zeminimiz gitgide kötüye gidiyor. Kim dikkat edecekse, buradan söylemiş olayım." ifadelerini kullanmıştı.

