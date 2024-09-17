Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı verildi! Aston Villa 25 milyon Euro teklif yapmıştı...

Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun en büyük potansiyellerinden biri olan Semih Kılıçsoy'a siyah-beyazlılardan müjdeli haber geldi.

TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Aston Villa'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi redden Beşiktaş, Semih'in en az 2 yıl daha takımda kalmasını istiyor.

MAAŞINA ZAM YAPILIYOR

Mevcut olarak takımda en az kazanan oyunculardan biri olan Semih Kılıçsoy'un maaşına belirgin bir zam yapma kararı alan siyah-beyazlılar, genç oyuncunun performansını bu şekilde arttırmak istiyor. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, 12 milyon TL yıllık ücret kazanıyor.