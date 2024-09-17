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Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı verildi! Aston Villa 25 milyon Euro teklif yapmıştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.09.2024 10:13
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Beşiktaş yönetimi Semih Kılıçsoy için harekete geçti. İngiliz kulübü Aston Villa'nın 25 milyon Euro önermesinin ardından ret cevabı veren siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un maaşına zam yapma kararı aldı.

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı verildi! Aston Villa 25 milyon Euro teklif yapmıştı...

Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun en büyük potansiyellerinden biri olan Semih Kılıçsoy'a siyah-beyazlılardan müjdeli haber geldi.

TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

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Geçtiğimiz haftalarda Aston Villa'dan gelen 25 milyon Euro'luk teklifi redden Beşiktaş, Semih'in en az 2 yıl daha takımda kalmasını istiyor.

MAAŞINA ZAM YAPILIYOR

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Mevcut olarak takımda en az kazanan oyunculardan biri olan Semih Kılıçsoy'un maaşına belirgin bir zam yapma kararı alan siyah-beyazlılar, genç oyuncunun performansını bu şekilde arttırmak istiyor. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, 12 milyon TL yıllık ücret kazanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aston Villa beşiktaş
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