Beşiktaş'tan sonra bir kulüp daha 'Hırsız VAR' diyerek resmen başvurdu! 'O maçın VAR kayıtlarını açıklayın!'

Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, dün oynanan 30. hafta müsabakasında deplasmanda Altay’a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonunda ise hakem yönetimi tepki topladı. Yeşil-siyahlı kulüp TFF’yi maçın VAR kayıtlarını açıklamaya çağırdı.

"HIRSIZ VAR"

Sakaryaspor cephesinden de açıklama gecikmedi. Kulüpten “Hırsız Var” başlığıyla yapılan açıklamada, "Sakaryaspor’un emeklerinin ve alın terinin gasp edilmesine artık yeter diyoruz. Türk futbolundaki yeteneksiz hakem sorununu anlayabiliyoruz ancak art niyetli ve kullanışlı aparat olan hakemlere diyeceğimiz tek söz Sakaryaspor ağır taştır altında kalırsınız. TFF’den ivedilikle dün akşam oynanan Altay-Sakaryaspor müsabakasının VAR kayıtlarını açıklamasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ DA FENERBAHÇE DERBİSİNİN KAYITLARINI İSTEMİŞTİ

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurduğunu açıklamıştı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekildeydi;

"Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz. Bu talebimiz yine kabul görmeyecek ise de her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe nezdinde de kabul görmüş bir taleptir."

