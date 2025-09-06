SPOR

Beşiktaş'tan stopere transfer geliyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer için flaş hamle...

Beşiktaş’ta gözler stoper transferine çevrildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteğiyle stoper çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar gündemine eski Galatasaraylı Jason Denayer’i aldı.

Beşiktaş'tan stopere transfer geliyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer için flaş hamle...
Burak Kavuncu

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın göreve başlar başlamaz stoper transferi için yönetime rapor sundu. Başkan Serdal Adalı ve ekibi transfer çalışmaları için hazırlıklarını sürdürürken, siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim girdi. Beşiktaş, Galatasaray’ın eski yıldızı Jason Denayer ile görüşmelere başladı.

DENAYER BOMBASI!

Beşiktaş tan stopere transfer geliyor! Galatasaray ın eski yıldızı Jason Denayer için flaş hamle... 1

Belçika basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jason Denayer'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Fateh forması giyen ve bonservisi elinde olan Denayer ile görüşmelere başladı.

TEKLİFE SICAK

Beşiktaş tan stopere transfer geliyor! Galatasaray ın eski yıldızı Jason Denayer için flaş hamle... 2

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı’nın 2 yıllık sözleşme teklif ettiği Belçikalı oyuncu için yıllık 1.5 milyon euro teklif edildiği ve oyuncunun bu teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Beşiktaş tan stopere transfer geliyor! Galatasaray ın eski yıldızı Jason Denayer için flaş hamle... 3

Jason Denayer son olarak formasını giydiği Al Fateh’de Pro Lig ve Kral kupasında toplam 16 maça çıktı. Gol ve asist katkısı yapmayan tecrübeli stoper ardından bonservisi elinde olarak kulüpten ayrıldı.

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Ali Koç Şampiyonlar Ligi fatihini getiriyor!

Jason Denayer ezeli rakibe doğru! Anlaşma an meselesi...

Okan Buruk istemedi! Yeni takımı belli oldu...

Frankfurt taraftarlarından Galatasaray için saygısızca açıklama

