Beşiktaş'tan stopere transfer geliyor! Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer için flaş hamle...

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın göreve başlar başlamaz stoper transferi için yönetime rapor sundu. Başkan Serdal Adalı ve ekibi transfer çalışmaları için hazırlıklarını sürdürürken, siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim girdi. Beşiktaş, Galatasaray’ın eski yıldızı Jason Denayer ile görüşmelere başladı.

DENAYER BOMBASI!

Belçika basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jason Denayer'i renklerine bağlamak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Fateh forması giyen ve bonservisi elinde olan Denayer ile görüşmelere başladı.

TEKLİFE SICAK

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı’nın 2 yıllık sözleşme teklif ettiği Belçikalı oyuncu için yıllık 1.5 milyon euro teklif edildiği ve oyuncunun bu teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

PERFORMANSI

Jason Denayer son olarak formasını giydiği Al Fateh’de Pro Lig ve Kral kupasında toplam 16 maça çıktı. Gol ve asist katkısı yapmayan tecrübeli stoper ardından bonservisi elinde olarak kulüpten ayrıldı.