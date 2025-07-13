Beşiktaş'tan tatsız prova! Hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı...

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği ikinci hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kalarak tatsız bir prova sergiledi. Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü 18. dakikada Malicsek kendi kalesine attı. Admira Wacker'ın golü ise 68. dakikada Marco Wagner'den geldi.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Gedson, Kartal, Arroyo, Rashica, Rafa Silva

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle…

16 Temmuz Çarşamba:

19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC

17 Temmuz Perşembe:

19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898

ST. PÖLTEN'İ 2 GOLLE GEÇTİ

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi St. Pölten ile karşılaşmıştı. Siyah-beyazlılar, St. Pölten karşısında Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.