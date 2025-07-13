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Beşiktaş'tan tatsız prova! Hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş hazırlık karşılaşmasında Admira Wacker ile karşılaştı. Tatsız bir prova gerçekleştiren kara kartal, maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'tan tatsız prova! Hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı...
Burak Kavuncu

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği ikinci hazırlık maçında Admira Wacker ile 1-1 berabere kalarak tatsız bir prova sergiledi. Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü 18. dakikada Malicsek kendi kalesine attı. Admira Wacker'ın golü ise 68. dakikada Marco Wagner'den geldi.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş tan tatsız prova! Hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı... 1

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Gedson, Kartal, Arroyo, Rashica, Rafa Silva

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Beşiktaş tan tatsız prova! Hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı... 2

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şöyle…

16 Temmuz Çarşamba:
19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC

17 Temmuz Perşembe:
19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898

ST. PÖLTEN'İ 2 GOLLE GEÇTİ

Beşiktaş tan tatsız prova! Hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı... 3

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi St. Pölten ile karşılaşmıştı. Siyah-beyazlılar, St. Pölten karşısında Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

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beşiktaş hazırlık maçı
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