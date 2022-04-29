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Beşiktaş'tan Trabzonspor'a olay gönderme! Valerien Ismael'den penaltıya yorum...

29.04.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Sohbet toplantısında bu sezon ve gelecek planlamaları konusunda görüşlerini aktaran Ismael, transfer konusuna da değinirken, Trabzonspor'a göndermede bulundu.

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a olay gönderme! Valerien Ismael'den penaltıya yorum...

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin istifası sonrasında göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael, gelecek sezon ve transfer çalışmaları için açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ettiği maçla ilgili de flaş ifadeler kullandı.

"GEDSON'UN ÇOK KATKISI OLACAK"

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Kendisinden önce transfer edilen Gedson'u beğendiğini belirten Ismael, "Çok katkısı olacak. Önceden de tanıdığım bir oyuncu. Santrfor hassas bir bölge. Sörloth çok kaliteli bir oyuncu." diye konuştu.

Beşiktaş'ta oynattığı 3-4-3 sistemiyle ilgili eleştirilere değinen Ismael, İngiliz ekibi Chelsea'nin bu şekilde şampiyonluğa ulaştığını vurguladı.

"TRABZONSPOR'UN PENALTISINI GARİPSEDİM"

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Spor Toto Süper Lig'deki hakem tartışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ismael, "Adana Demirspor - Trabzonspor maçındaki penaltıyı garipsedim. VAR sisteminin olduğu bir dönemde böyle bir penaltıyı garipsedim. Sezon ilerledikçe bu konuların da oturacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KENAN KARAMAN'I BEĞENİYORUM"

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Performansı eleştirilen Kenan Karaman'a değinen Ismael, "Kenan Karaman iyi futbolcu. Almanya'dan kendisini tanıyorum. Bu sezon birçok futbolcu performansının altında kaldı. Gelecek sezon odaklanacağımız konulardan biri de bu oyuncuların performansını artırmak olacak." diye konuştu.

Ismael, gelecek sezon öncesi kamp çalışmalarını da Avusturya'da yapacaklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor Adana Demirspor
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