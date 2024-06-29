Beşiktaş'tan tüm Avrupa basınını ayağa kaldıracak iki transfer hamlesi daha! Anlaşmalar an meselesi...

Beşiktaş yönetimi transferler için kolları sıvadı. Kısa süre önce Avrupa'nın büyük kulüplerinin dahi istediği Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar iki dünya yıldızıyla da anlaşma aşamasına geldi.

İKNA OLMAK ÜZERELER...

Geçtiğimiz sezonun kadrosunu tamamen bozup sıfırdan bir yapı inşa etmek isteyen Beşiktaş yönetimi, iki dünya yıldızıyla anlaşma aşamasına geldi. Geçtiğimiz sezon Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan kaptan Hummels ile anlaşma noktasına gelen siyah-beyazlılar, Alman oyuncudan gelecek haberi bekliyor.

DI MARIA KUPA SONRASINA KALDI

Yine geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 48 maça çıkan Arjantinli oyuncu, 17 gol, 13 asistlik performansla 30 gole direkt katkı sağlamıştı. Arjantin Milli Takımı'yla Copa Amerika kampında olan yıldız isim, Beşiktaş ile parasal konuda anlaştı. Copa Amerika sonrası ailesiyle görüşecek Di Maria, eşini ikna etmesi durumunda Beşiktaş'a imza atacak.





