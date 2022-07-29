Beşiktaş'tan Valerien Ismael hakkında sert açıklama! ''Algı operasyonlarına karşı...''

Beşiktaş Kulübü, Valerien Ismael'e beş maçlık kredi verildiğine yönelik çıkan haberleri sert bir dille yalanladı. Siyah-beyazlı kulübe geldiğinden beri 3'lü savunma oynatan fakat alınan sonuçların ardından 4'lü savunmaya geçeceği konuşulan Valerien Ismael'e sahip çıkan Beşiktaş yönetimi, "Sezon boyunca bu ve buna benzer algı operasyonlarına karşı en sert şekilde cevap vereceğimizi peşinen beyan ediyor; Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında yayınlanan; Yönetim Kurulumuzun Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël'e beş maçlık kredi verdiği ve bu sürede başarılı sonuçlar gelmezse Ismaël'le yollarımızın ayrılacağı iddialarının

yer aldığı haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun, söz konusu haberlerde iddia edilenin aksine Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël'le futbolcularımıza şampiyonluk yolunda inançları tamdır.

Henüz sezon başlamamışken Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël üzerinden Futbol A Takımımızla ilgili algı operasyonlarına başlanmış olmasını manidar buluyor;

Sezon boyunca bu ve buna benzer algı operasyonlarına karşı en sert şekilde cevap vereceğimizi peşinen beyan ediyor;

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz."



