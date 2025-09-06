Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı için transfer açıklaması: Doğru değil!

Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ederken, Beşiktaş için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 61Saat'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş Yönetimi, Olympiakos'a bonservis ve performansa dayalı bonusları içeren resmi bir teklif sundu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır."

FORMA ŞANSI BULAMADI

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Olympiakos'da bu sezon 2 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki milli futbolcunun, Olympiakos ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.