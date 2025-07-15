Beşiktaş tanıtım videosunda sinyal vermişti! Ezeli rakibi Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için harekete geçiliyor...

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş’ta kanat transferi için operasyon hızlandı. Kara kartal hem sağ kanat hem de sol kanat transferi için eli çabuk tutmak isterken, bugün ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu. Beşiktaş’ın, ezeli rakibi Fenerbahçe’de mutsuz olan İrfan Can Kahveci için resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

MOURINHO TERCİH ETMİYOR!

Bu sezon Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından ilk 11'de fazla tercih edilmeyen deneyimli futbolcu Fenerbahçe’de mutsuz durumda. Fenerbahçe’nin Asensio ve bir yıldız kanat transferi daha gerçekleştirecek olması sebebiyle İrfan Can Kahveci gelecek sene de oynatılmayacağını düşünüyor. Yıldız oyuncunun yönetime ‘oynatılmayacaksam gönderin beni’ dediği gelen bilgiler arasında.

"ALACAĞIM BİR YOLCU DAHA VAR"

Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü için dikkat çeken bir tanıtım videosu hazırlarken, yıldız oyuncunun videosunda da gelecek transferlerin sinyallerini vermeye devam etti. Mehmet Özdilek, "Alacağım bir yolcu daha var" sözüyle taraftarları heyecanlandırdı. Tanıtım videosunda yer alan ‘boş koltuk’ ve ‘kahve fincanı’ da bu iddiayı destekler nitelikte olduğu ileri sürüldü.