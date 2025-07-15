SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş tanıtım videosunda sinyal vermişti! Ezeli rakibi Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için harekete geçiliyor...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'den İrfan can Kahveci için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu için haftaya başkanlar arasında bir görüşme planlanırken, milli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği bildirildi.

Beşiktaş tanıtım videosunda sinyal vermişti! Ezeli rakibi Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci için harekete geçiliyor...
Burak Kavuncu
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş’ta kanat transferi için operasyon hızlandı. Kara kartal hem sağ kanat hem de sol kanat transferi için eli çabuk tutmak isterken, bugün ortaya atılan bir iddia gündeme oturdu. Beşiktaş’ın, ezeli rakibi Fenerbahçe’de mutsuz olan İrfan Can Kahveci için resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

MOURINHO TERCİH ETMİYOR!

Beşiktaş tanıtım videosunda sinyal vermişti! Ezeli rakibi Fenerbahçe den İrfan Can Kahveci için harekete geçiliyor... 1

Bu sezon Portekizli teknik adam Jose Mourinho tarafından ilk 11'de fazla tercih edilmeyen deneyimli futbolcu Fenerbahçe’de mutsuz durumda. Fenerbahçe’nin Asensio ve bir yıldız kanat transferi daha gerçekleştirecek olması sebebiyle İrfan Can Kahveci gelecek sene de oynatılmayacağını düşünüyor. Yıldız oyuncunun yönetime ‘oynatılmayacaksam gönderin beni’ dediği gelen bilgiler arasında.

"ALACAĞIM BİR YOLCU DAHA VAR"

Beşiktaş tanıtım videosunda sinyal vermişti! Ezeli rakibi Fenerbahçe den İrfan Can Kahveci için harekete geçiliyor... 2

Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü için dikkat çeken bir tanıtım videosu hazırlarken, yıldız oyuncunun videosunda da gelecek transferlerin sinyallerini vermeye devam etti. Mehmet Özdilek, "Alacağım bir yolcu daha var" sözüyle taraftarları heyecanlandırdı. Tanıtım videosunda yer alan ‘boş koltuk’ ve ‘kahve fincanı’ da bu iddiayı destekler nitelikte olduğu ileri sürüldü.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni 'Arda Güler' için milli takım seçim zamanı!Yeni 'Arda Güler' için milli takım seçim zamanı!
G.Saray kalesini Ederson'a emanet ediyor! G.Saray kalesini Ederson'a emanet ediyor!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho Serdal Adalı Orkun Kökçü son dakika beşiktaş fenerbahçe klip transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulmuştu! "Sağlığım gitti" diyen spikerin son hali

G.Saray kalesini Ederson'a emanet ediyor!

G.Saray kalesini Ederson'a emanet ediyor!

Ezeli rakipler arasında transfer operasyonu!

Ezeli rakipler arasında transfer operasyonu!

TFF 12 yıllık kuralı kaldırıyor!

TFF 12 yıllık kuralı kaldırıyor!

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu...

Kim Milyoner Olmak İster'de Galatasaray sorusu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.