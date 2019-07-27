Mynet Trend

Beşiktaş taraftarı sahaya girdi, ortalık karıştı! 'Orhan Ak bize silah çeksene'

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.07.2019 20:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Eibar maçı sonrası ortalık karıştı. Sahaya giren Beşiktaşlı taraftarlar, "Silah çeksene, silah çeksene. Orhan Ak bize silah çeksene" tezahüratı yaptı.

Beşiktaş taraftarı sahaya girdi, ortalık karıştı! 'Orhan Ak bize silah çeksene'

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Eibar ile karşı karşıya geldi. 2-0'lık yenilginin ardından Beşiktaş taraftarları sahaya girerek yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepki gösterdi.

Maçın ardından 15-20 kişilik 'Berlin Çarşı' isimli taraftar grubu, Beşiktaş yedek kulübesinin önüne kadar giderek Orhan Ak aleyhinde "Silah çeksene, silah çeksene. Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Abdullah Avcı'nın yardımcıları, Orkan Ak'ın etrafında güvenlik seti oluştururken, Futbol A Takım Yöneticisi Ahmet Kavalcı ve kulüp çalışanları ortamı sakinleştirmeye ve taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı.

Protestocu taraftarlar Abdullah Avcı'ya, "Seni seviyoruz ama Orhan Ak'ı istemiyoruz" dedi. Bu esnada Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın yanı sıra diğer teknik ekip ve personel de protestolar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

PARTNERSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacakSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacak
Ünlü sporcu arabasında 50 kilo uyuşturucuyla yakalandıÜnlü sporcu arabasında 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Başakşehir'in yeni transferini açıkladılarBaşakşehir'in yeni transferini açıkladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Orhan Ak

En Çok Okunan Trend Haberler

Köpeğe cinsel saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı

Köpeğe cinsel saldırı! Görüntüleri ortaya çıktı

Genç kıza dehşeti yaşattı! Yumrukladı, bayılttı, tekme attı!

Genç kıza dehşeti yaşattı! Yumrukladı, bayılttı, tekme attı!

Eşinin şeytani planını öğrenince şoke oldu

Eşinin şeytani planını öğrenince şoke oldu

Elif Kaya'dan plajda akrobatik hareketler!

Elif Kaya'dan plajda akrobatik hareketler!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Madiea Ghafoor, arabasında 50 kilo uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı

Ünlü sporcu arabasında 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Caen açıkladı: Başakşehir'in yeni golcüsü Enzo Crivelli

Başakşehir'in yeni transferini açıkladılar

Mesut Özil'e bıçaklı saldırıda detaylar ortaya çıktı!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırıda detaylar ortaya çıktı!

Mesut Özil'den saldırı sonrası ilk açıklama

Mesut Özil'den saldırı sonrası ilk açıklama

Kayserispor tarihi fark yedi, hakem maçı erken bitirdi

10. gol geldi, hakem maçı erken bitirdi

Cenk Tosun için bomba iddia

Cenk Tosun için bomba iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.