Beşiktaş taraftarı sahaya girdi, ortalık karıştı! 'Orhan Ak bize silah çeksene'

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, Eibar ile karşı karşıya geldi. 2-0'lık yenilginin ardından Beşiktaş taraftarları sahaya girerek yardımcı antrenör Orhan Ak'a tepki gösterdi.

Maçın ardından 15-20 kişilik 'Berlin Çarşı' isimli taraftar grubu, Beşiktaş yedek kulübesinin önüne kadar giderek Orhan Ak aleyhinde "Silah çeksene, silah çeksene. Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahüratta bulundu.

Abdullah Avcı'nın yardımcıları, Orkan Ak'ın etrafında güvenlik seti oluştururken, Futbol A Takım Yöneticisi Ahmet Kavalcı ve kulüp çalışanları ortamı sakinleştirmeye ve taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı.

Protestocu taraftarlar Abdullah Avcı'ya, "Seni seviyoruz ama Orhan Ak'ı istemiyoruz" dedi. Bu esnada Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın yanı sıra diğer teknik ekip ve personel de protestolar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

