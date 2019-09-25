SPOR

Beşiktaş taraftarından 'Sergen Yalçın' harekatı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

Süper Lig’de pazartesi günü oynanan Beşiktaş - Medipol Başakşehir karşılaşmasında, siyah- beyazlı taraftarının maçın bir bölümünde Sergen Yalçın lehine tezahürat yapması Malatyalı taraftarları rahatsız etti.

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 5.haftasında sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir maçında, tribünlerden yükselen 'Sergen Yalçın' tezahüratları, Malatya cephesinde rahatsızlık oluşturdu. Yeni Malatyaspor taraftarlar "Hocamızı bırakmayız, sezon sonuna kadar bizimle" şeklinde sosyal medya başlıkları oluşturularak sarı - kırmızılı yönetime sesini duyurmaya çalıştı.

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BTC Turk Yeni Malatyaspor’un başında 4 Avrupa, 5 de lig karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın’ın bu 9 maçlık periyotta ortaya koyduğu performans alkış alırken, bazı spor yorumcularının ise ligde kötü giden takımların başına teknik adam olarak Yalçın’ın ismini önermelerine neden oldu.

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Beşiktaş taraftarının, takımının son oynanan lig müsabakasında tribünlerde Sergen Yalçın ismiyle tempo tutması Yeni Malatyaspor camiasını rahatsız ederken, Başkan Adil Gevrek yönetiminin olası senaryolar karşısında da bir B planını oluşturacağı tahmin ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sergen yalçın Yeni Malatyaspor Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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