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Beşiktaş, tarihinin en pahalı transferini yaptı! Siyah-Beyazlılar Tammy Abraham'ı her konuda ikna etti... İşte İstanbul'a geliş tarihi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet bölgesi için mutlu sona ulaştı. iyah-beyazlılar, Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Yıldız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş, tarihinin en pahalı transferini yaptı! Siyah-Beyazlılar Tammy Abraham'ı her konuda ikna etti... İşte İstanbul'a geliş tarihi
Berker İşleyen

Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Roma ile görüşmeleri tamamlayarak 27 yaşındaki İngiliz forveti kadrosuna kattı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, tarihinin en pahalı transferini yaptı! Siyah-Beyazlılar Tammy Abraham ı her konuda ikna etti... İşte İstanbul a geliş tarihi 1

Beşiktaş’ın Abraham için Meksika’ya özel uçak gönderdiği ve oyuncunun gece saatlerinde Meksika’dan Türkiye’ye hareket edeceği öğrenildi. Fabrizio Romano’nun haberine göre Abraham, salı günü İstanbul’a inerek Beşiktaş ile 2029’a kadar sürecek 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BELGELER İMZALANDI

Beşiktaş, tarihinin en pahalı transferini yaptı! Siyah-Beyazlılar Tammy Abraham ı her konuda ikna etti... İşte İstanbul a geliş tarihi 2

Taraflar arasında tüm evrak işlemlerinin tamamlandığı ve Roma ile resmi belgelerin imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU

Beşiktaş, tarihinin en pahalı transferini yaptı! Siyah-Beyazlılar Tammy Abraham ı her konuda ikna etti... İşte İstanbul a geliş tarihi 3

Abraham’ın Beşiktaş’tan yıllık 5 milyon euro maaş alacağı, Roma’ya ise 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Bu transfer, Abraham’ı Beşiktaş tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.

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