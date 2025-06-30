Beşiktaş, tarihinin en pahalı transferini yaptı! Siyah-Beyazlılar Tammy Abraham'ı her konuda ikna etti... İşte İstanbul'a geliş tarihi

Beşiktaş, Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Roma ile görüşmeleri tamamlayarak 27 yaşındaki İngiliz forveti kadrosuna kattı.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Beşiktaş’ın Abraham için Meksika’ya özel uçak gönderdiği ve oyuncunun gece saatlerinde Meksika’dan Türkiye’ye hareket edeceği öğrenildi. Fabrizio Romano’nun haberine göre Abraham, salı günü İstanbul’a inerek Beşiktaş ile 2029’a kadar sürecek 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BELGELER İMZALANDI

Taraflar arasında tüm evrak işlemlerinin tamamlandığı ve Roma ile resmi belgelerin imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN PAHALI OYUNCUSU

Abraham’ın Beşiktaş’tan yıllık 5 milyon euro maaş alacağı, Roma’ya ise 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. Bu transfer, Abraham’ı Beşiktaş tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.