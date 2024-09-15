Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'dan Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a övgüler! ''İlerleyen zamanlarda...''

Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonu Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

''BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU''

"İkinci yarıdaki performasımızın hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim bizim için. Bugün 2 puanı kaybeden tarafız. Fırsatlar yaratmaya çalıştık. 2-3 gol atabilirdik bile. 10 kişi rakip daha az boşluk verdi. Daha hızlı hareketler ve paslar yapmamız gerekiyordu. Özellikle son 20 dakika yapamadık. Savunmak her zaman atak yapmaktan daha kolay. Bir sonraki 10 kişiye karşı oynayacağımız maç için bugünden bir şeyler öğreniyoruz."

''ŞENOL GÜNEŞ'E SAYGI DUYUYORUM''

“Bu tip hocalara karşı oynamaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok saygı duyduğum bir isim. Umarım Trabzonspor’da onun için ilerleyen zamanlarda en iyisi olur.”

UĞURCAN ÇAKIR'A ÖVGÜLER

"Kolay gol yedik. Sonrasında sistemi değiştirdim. Golü bulduk ve önemli pozisyonlar yakaladık. İyiydik. Uğurcan harika kurtarışlar yaptı. Ancak ikinci yarıdaki performansımızdan mutsuzum. Hayal kırıklığı oldu. 10 kişiye karşı daha iyi olmalıydık."