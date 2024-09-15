SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'dan Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a övgüler! ''İlerleyen zamanlarda...''

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst'dan Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a övgüler! ''İlerleyen zamanlarda...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.09.2024 23:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Şenol Güneş'e ve Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı. İşte detaylar...

Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta maç sonu Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

''BİZİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU''

AW272701_03

"İkinci yarıdaki performasımızın hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim bizim için. Bugün 2 puanı kaybeden tarafız. Fırsatlar yaratmaya çalıştık. 2-3 gol atabilirdik bile. 10 kişi rakip daha az boşluk verdi. Daha hızlı hareketler ve paslar yapmamız gerekiyordu. Özellikle son 20 dakika yapamadık. Savunmak her zaman atak yapmaktan daha kolay. Bir sonraki 10 kişiye karşı oynayacağımız maç için bugünden bir şeyler öğreniyoruz."

''ŞENOL GÜNEŞ'E SAYGI DUYUYORUM''

Screenshot_1

“Bu tip hocalara karşı oynamaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok saygı duyduğum bir isim. Umarım Trabzonspor’da onun için ilerleyen zamanlarda en iyisi olur.”

UĞURCAN ÇAKIR'A ÖVGÜLER

ugurcan-cakir-muthis-cikardi-iste-o-kurtaris-17264255961854_1

"Kolay gol yedik. Sonrasında sistemi değiştirdim. Golü bulduk ve önemli pozisyonlar yakaladık. İyiydik. Uğurcan harika kurtarışlar yaptı. Ancak ikinci yarıdaki performansımızdan mutsuzum. Hayal kırıklığı oldu. 10 kişiye karşı daha iyi olmalıydık."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Kaymakam vekilinin aracını aratmış ve görevden alınmıştı! Teğmenin ifadesi ortaya çıktı

Kaymakam vekilinin aracını aratmış ve görevden alınmıştı! Teğmenin ifadesi ortaya çıktı

Korkunç olay! Profesörün fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Profesörün fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı halde cansız bedeni bulundu

Derbide tarihi an! Henüz dakikalar 13'ü gösteriyordu...

Derbide tarihi an! Henüz dakikalar 13'ü gösteriyordu...

Maçının henüz başında ortalık karıştı!

Maçının henüz başında ortalık karıştı!

Fenerbahçe milli aradan rekor kırarak döndü!

Fenerbahçe milli aradan rekor kırarak döndü!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.