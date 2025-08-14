Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den maç sonu açıklama!

Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 4-1 mağlup ettiği St. Patrick’s’i evinde de 3-2 yenerek tur atladı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Solskjaer, karşılaşma sonrası konuştu.

"BÖYLE BAŞLARSAK..."

"Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı rakibe karşı 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz."

"2 GÜZEL GOL BULDUK VE TURU GEÇTİK"

"Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmamız gerek dedim. Oyuncularım iyi cevap verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik."