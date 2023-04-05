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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Arda Güler - Onur Bulut pozisyonu ile ilgili dikkat çeken yorum! 'Ortada bir ölü var...'

05.04.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’nın Fenerbahçe derbisindeki penaltıyla ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Burada kasıt varsa, o suçlu sistemin dışına çıkarılır. Herkes penaltı olduğunu söylüyor. Bu işin başındaki de bugün aynı şeyi söylüyor. VAR’a bakıldığı zaman görülmüyor mu? Görülen bir şeyde tam tersi karar çıkıyorsa o zaman gereğini yapmak lazım" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Arda Güler - Onur Bulut pozisyonu ile ilgili dikkat çeken yorum! 'Ortada bir ölü var...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli ekibin kazandığı penaltının doğru olmadığını söylemesiyle ilgili açıklama yaptı.

"ORTATA BİR ÖLÜ VE KATİL VAR! GEREĞİ YAPILIR"

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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş, "Lale hoca dürüst ve sevdiğim bir insandır. Halil Umut Meler'in pozisyonu tam göremediğini düşünüyorum. VAR yeni çıktığı dönemde, 'tartışmayı durdurmayı düşündürüyorsa daha büyük tehlikeler gelebilir' demiştim. Bugün tam o noktadayız. Ortada bir suç olduğunu söyleyen MHK Başkanı var. Kasıt var, suç var, ölü var, katil var. Katile de gereği yapılır. Kasıt varsa suçlu bu sistemin dışına çıkarılır." diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE KAYBETMEK GÜZEL DEĞİL"

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Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyeti değerlendiren Güneş, "Maç bitti artık, bugün 3. gün. Soğukkanlı bir duruş, futbola odaklanan bir takım vardı. Bizim için de ders alınacak maç oldu. Hatalarımız da doğrularımız da vardı. Oyunun sahibi, başrol oyuncusu Beşiktaş oldu. Temennimiz, iyi ve üstün oyunla maç kazanmak. Bu maç bitti artık. Şimdi Giresun maçı var. Oyun üstünlüğünü istiyoruz. Dün dünde kaldı. Pazar günü yeniden başlamak durumundayız. Geçmiş maçlardan bir şey alamayız ama gelecek maçlardan çok şey kazanabiliriz. Disiplinli, kompakt oynamanın kazanmaya etkisi oldu. Herkesi mutlu ettiler. Umarım bu mutluluk uzun sürer. Zaman geçirmeye oynamadılar. Seyirci de bunu gördüğü için alkışladı. Güzel şeyler oldu. Başımıza gelsin istemeyiz. Bu şekilde maç kaybetmek güzel bir şey değil tabii ki. Top kayıplarımız oldu, pozisyonlar verdik, kırmızı kart ve penaltı oldu. Bunları düzelttiğimizde daha kaliteli takım oluruz, o zaman sonuçlar kolay gelir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın oyununda aşama kaydettiklerini söyleyen Güneş, "Yönetim ve başkan takıma çok destek oluyor. Saha sonuçlarında, birbirini anlamada aşama kaydediyoruz. Doğru işler yapınca sonucu alma şansı artıyor. Kompakt oynamak, asaletli, cesaretli olmak, yardımlaşmak... bunları konuşuyorduk. Geçişlerin olması, hücuma çıkma doğru yapılınca fark ortaya çıktı. Futbolcunun yapacağı iş sahaya odaklanmak." diye konuştu.

"REDMOND BU HAFTA FİNALİ YAPTI"

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Derbinin yıldızı Nathan Redmond'un performansını değerlendiren Güneş, şunları kaydetti:

"Redmond çok başarılı bir 45 dakika geçirdi. Asist ve final paslarını iyi kullandı. Welinton'un atılması lehimize oldu. Sizin senaryonuz tutarsa siz de oyuncu da mutlu oluyor. Biz de mağlup olabilirdik. Biz görevleri vereceğiz, 'bize yanıltmayın, işinizi iyi yapın' diye oyunculara söylüyoruz. İyi niyetlerine rağmen eksik olanlar da vardı. Eksik taraflarımızı iyi görüp gelecek sezon daha iyi bir Beşiktaş kurarız diye düşünüyoruz. Hem kadro oluşturuyoruz, hem takım birlikteliği oluşturmaya çalışıyoruz. Redmond'a sürekli şans verdik, son haftalarda iyi katkıları oldu bu hafta final yaptı. Bizim görevimiz iyinin önünü açmak. Eksiği gidermek. Masuaku bu hafta da iyi oynadı."

"GİTMEK İSTİYORSA GİTSİN"

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Dele Alli ile ilgili de konuşan Güneş, "Sakatlığı düzelsin sonra ona bakarız. Kalmak istiyorsa kalsın. Gitmek istiyorsa gitsin. Şartları da ekonomik olarak iyi olsun." şeklinde görüş belirtti.


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