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Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer'den maçın ardından dikkat çeken açıklama! "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
08.04.2025 00:47
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıdaki performanstan memnun olmadığını dile getiren Solskjaer, ikinci yarıdaki oyunun galibiyeti hak ettiğini söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş teknik direktörü Solskjaer'den maçın ardından dikkat çeken açıklama! "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Solskjaer, ikinci yarıdaki performansla galibiyeti hak ettiklerini söyledi.
“İlk yarıdaki oyunumuz yeterli değildi ama ikinci yarıya değişiklikle başladık. Cesur bir performans gösterdik. İlk yarıdaki gibi oynamamalıyız. İkinci yarıdaki oyunumuzla kazanmamız gerekiyordu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz.” dedi.

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"4 GOL ATABİLİRDİK VE KAZANABİLİRDİK"

Karşılaşmada 10 kişi kalmalarına rağmen kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Norveçli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

“10 kişi olsak da kazanmak zorundaydık. İlk yarı kötüydük. İkinci yarıda karakter, tempo, cesaret gösterdik. Savaşmamız ve risk almamız gerekiyor. Risk alırken cesur olmamız gerekiyor. Tıpkı ikinci yarıdaki gibi. 4 gol atabilirdik ve kazanabilirdik. Mustafa ve Milot, oyuna çok iyi girdiler. Salih çok oynamadığı için üzgünüm. Yüksek kalite bir oyun sergiledi. İkinci yarıdaki Beşiktaş'ı göstermemiz gerekiyor sürekli.”

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Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklama beşiktaş
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