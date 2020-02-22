Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle | BJK TS canlı maç izle | Şifresiz canlı yayın

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI CANLI BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇ ÖNÜ NOTLARI Trabzonspor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (3G 4B), tek yenilgisini Ağustos 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda aldı (1-2). Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, Eylül 1983'ten bu yana rakibini üst üste üç kez mağlup edemiyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, rakibini en son 2010/11 sezonunda her iki maçta da mağlup etti.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a evinde 12 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş (7G 5B), iç sahada son derbi mağlubiyetini bordo mavili ekipten aldı (Ağustos 2015).

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son altı Süper Lig derbisini kaybetmeyen Trabzonspor (3G 3B), daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Mayıs 1983-Nisan 1985 arasında yaşadı (12 maç).

Beşiktaş bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım (11G). Trabzonspor ise Gençlerbirliği'nin (15 puan) ardından skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden ekip (14 puan).

Burak Yılmaz'ın Ocak 2014'ten bu yana gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (6 maç). Burak, bordo mavili ekibe Süper Lig'deki son golünü Galatasaray forması giyerken attı (Aralık 2013). Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Trabzonspor (8; Kasımpaşa ile birlikte). Alman kaleci, bordo mavili ekibe karşı oynadığı üç Süper Lig maçında da ceza sahası dışından gol yedi. Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth bu maçta da gol atarsa, Şota Arveladze'nin (1995/96'da 25 gol) ardından Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak. Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme, Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı üç Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağladı (2 gol & 1 asist). ???? Bugün #BeşiktaşınMaçıVar

???? Süper Lig 23. Hafta

???? ???? @Trabzonspor

???? @VodafonePark

???? 22.02.2020

⏰ 20.00 pic.twitter.com/OYyOcb6qCJ — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 22, 2020 BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR 130. RANDEVUDA Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 130. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53-45 üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.

???? MAÇ GÜNÜ ????????

⚽️ Beşiktaş ???? Trabzonspor

????️ 22.02.2020 Cumartesi⏰ 20.00

????️ Vodafone Park

???? beIN Sports

???? #BugünGünlerdenTrabzonspor #ParçalıForma

⚡️ #BizBize #Yanyana pic.twitter.com/qj8hIquSTC — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 22, 2020 LİGDE BEŞİKTAŞ ÖNDE Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı. 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde syah-beyazlıların attığı 132 gole, bordo-mavililer 105 golle karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı 4-1 ev sahibi ekip kazanmıştı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti. EN FARKLI SKORLAR Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti. TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIR Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada, bordo-mavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, öğleden sonra Türk Havayolları'na ait tarifeli uçakla Trabzon'dan İstanbul'a giderek Beşiktaş maçı için kampa girecek. ADEM LJAJİC ANTRENMANLARA BAŞLADI Beşiktaş'ta ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu Adem Ljajic'in tedavisi sona erdi. Sosyal medyada korona virüse yakalandığı iddiaları siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından yalanladı. Adem Ljajic, bireysel antrenmanlarına da başladı. Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Beşiktaşlı oyuncu Adem Ljajic, takımdan ayrı tutularak serum tedavisi görüyordu. Tedavileri olumlu sonuç veren Ljajic, bugün itibari ile bireysel antrenmanlarına başladı. Sosyal medyada yer alan korona virüse yakalandığı iddiaları ise siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından yalanladı. TRABZONSPOR'DA NWAKAEME ŞOKU! Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket etti. Sabah yapılan antrenmanda ağrıları artan Nwakaeme ise maç kadrosundan çıkartıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını tamamladıktan sonra THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.

Sivasspor müsabakasında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilen Nwakeme, sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Bordo-mavililerde, Nwakaeme ile birlikte Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Obi Mikel de kafilede yer almadı. Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda, "Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başakçıoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban" bulunuyor. Rekoru egale edebilir Çimşir kritik sınavı kazanması halinde Trabzonspor’un başında 5’te 5 yapacak. Sonradan takımın başına geçerek bunu başaran son hoca 2004-2005 sezonunda Şenol Güneş olmuştu. Başarılı teknik adam, Güneş’in rekorunu egale etmeyi hedefliyor.

‘Lider gidiyoruz, lider döneceğiz’ Bordo-Mavililer’in kaptanı Jose Sosa kritik maç öncesinde dümene geçti. Son idmanda takım arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yapan Arjantinli süperstar iddialı konuştu. Ligin en iyi futbol oynayan takımı olduklarını söyleyen Sosa, “Birçok maçta kalitemizi gösterdik ve kendimizi kanıtladık. Beşiktaş maçında da ekstra bir şey yapmayacağız, her zamanki oyunumuzu oynayacağız. Sadece onlardan daha fazla istemeli ve daha fazla koşmalıyız. İstanbul’a lider gidiyoruz, lider olarak döneceğiz” ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncunun motivasyon konuşması sonrasında Bordo-Mavililer zafere kilitlendi. Beşiktaş'ta gözler Boateng'de Kara Kartal’ın ara transfer döneminde Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng; Adem Ljajic’in yokluğunda bu akşamki mücadelede yine ilk 11’de olacak. Zorlu karşılaşmaya özel olarak hazırlanan Ganalı oyuncu, Siyah-Beyazlı taraftarlar önünde oynanacak maça ağırlığını koyup takımına 3 puanı getirmeye çalışacak. Hafta başından beri yapılan takım çalışmalarında golleriyle ön plana çıkan Boateng, idman performansını dev 90 dakikaya da taşımanın planlarını yapıyor.

6 futbolcuya özel uyarı Beşiktaş’ta Trabzonspor karşılaşmasına tam 6 futbolcu sarı kart sınırında çıkıyor. Kara Kartal’da bu akşamki mücadele öncesinde; Tyler Boyd, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N’Koudou ve Umut Nayir, ceza sınırında bulunuyor. 6 oyuncu, bugün sarı kart görmesi halinde 24’üncü haftada deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Teknik ekibin bu konuda oyuncularına uyarıda bulunduğu ve görev alacak isimlerden maç boyu kart görecek tutumlardan kaçınmalarını istediği bildirildi. Dolmabahçe’de 40 bin Kartal Kara Kartal’da, Sergen Yalçın’ın gelişi ve ara transferde Kevin-Prince Boateng’in alınmasının ardından taraftarın iç saha maçlarına ilgisi de arttı. Trabzonspor’la bu akşam oynanacak mücadele öncesinde bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın tüm biletlerini satan Beşiktaş, Bordo- Mavililer’le oynanacak karşılaşmaya kapalı gişe çıkacak. Hafta başında satışa sunulan biletleri 2 günde tüketen Siyah-Beyazlı futbolseverler, takımlarının şampiyonluk yarışındaki iddiasına devam edebilmesi için hayati önem taşıyan maçta Sergen Yalçın ve öğrencilerine tam desteklerini verecek. 42 bin kapasiteli Vodafone Park’ın Beşiktaş’a ait olacak yaklaşık 40 binlik bölümünün bugün tamamen dolması bekleniyor.

Deplasmanda Fırtına! 1 maçı eksik olmasına rağmen lider olan Karadeniz ekibi iç saha performansı kadar deplasman karnesiyle de dikkat çekiyor. Bordo- Mavililer dış sahada en çok puan (18) toplayan, en çok galibiyet (5), en az mağlubiyet (1) alan, en az gol yiyen (8) ve en iyi averaja (8) sahip ekip olarak göze çarpıyor. Hem Akyazı’da hem de dış sahadaki performansıyla zirveye yerleşen Fırtına, Beşiktaş deplasmanında da 3 puan hedefliyor. 13 maçtır kalesini kapatamıyor! Trabzonspor’un Siyah-Beyazlılar’la Süper Lig ’de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez galip geldi. İki takım arasındaki son 16 randevuda Kara Kartal 7, Bordo-Mavililer 3 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015’te İstanbul’da ve 18 Mayıs 2019’da Trabzon’da 2-1, bu sezonun ilk yarısında evinde 4-1’lik skorlarla aldı. Fırtına, rakibiyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole kapatamadı. Vodafone Park’ta galibiyet yok Karadeniz devi son dönemde Beşiktaş deplasmanında iyi bir görüntü vermedi. Bordo-Mavililer, Siyah- Beyazlılar karşısında oynadığı son 8 dış saha maçında sadece 1 kez kazandı. 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Trabzonspor son galibiyetini 2015’te yaşamıştı. Öte yandan Fırtına, 2016’da açılan Vodafone Park Stadyumu’nda henüz galibiyet göremedi. Fırtına bu akşam bu kötü istatistiğe de son vermek istiyor.