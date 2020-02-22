Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle | BJK TS canlı maç izle | Şifresiz canlı yayın

Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle... Süper Lig'in 23. haftasında dev maçlara ev sahipliği yapıyor. Haftanın ilk dev mücadelesi Beşiktaş - Trabzonspor arasında oynanacak. 1 maç eksiği olmasına rağmen liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, maç fazlasıyla liderliği alan Sivasspor'dan geri almak istiyor. Diğer yandan zirve yarışına yeniden dahil olmak isteyen Beşiktaş evinde Trabzonspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Futbolseverler dev maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da...
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Sturridge, Sörloth.
Süper Lig'in 23. haftasındaki derbide Beşiktaş sahasında lider Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Trabzonspor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (3G 4B), tek yenilgisini Ağustos 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda aldı (1-2).
Beşiktaş ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, Eylül 1983'ten bu yana rakibini üst üste üç kez mağlup edemiyor.
Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı 4-1 yenen Trabzonspor, rakibini en son 2010/11 sezonunda her iki maçta da mağlup etti.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a evinde 12 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş (7G 5B), iç sahada son derbi mağlubiyetini bordo mavili ekipten aldı (Ağustos 2015).
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son altı Süper Lig derbisini kaybetmeyen Trabzonspor (3G 3B), daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Mayıs 1983-Nisan 1985 arasında yaşadı (12 maç).
Beşiktaş bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım (11G). Trabzonspor ise Gençlerbirliği'nin (15 puan) ardından skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden ekip (14 puan).
Burak Yılmaz'ın Ocak 2014'ten bu yana gol atamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Trabzonspor (6 maç). Burak, bordo mavili ekibe Süper Lig'deki son golünü Galatasaray forması giyerken attı (Aralık 2013).
Beşiktaş kalecisi Loris Karius'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Trabzonspor (8; Kasımpaşa ile birlikte). Alman kaleci, bordo mavili ekibe karşı oynadığı üç Süper Lig maçında da ceza sahası dışından gol yedi.
Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth bu maçta da gol atarsa, Şota Arveladze'nin (1995/96'da 25 gol) ardından Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.
???? Bugün #BeşiktaşınMaçıVar— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 22, 2020
???? Süper Lig 23. Hafta
???? ???? @Trabzonspor
???? @VodafonePark
???? 22.02.2020
⏰ 20.00 pic.twitter.com/OYyOcb6qCJ
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 130. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53-45 üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 177 golüne, bordo-mavililer 143 golle karşılık verdi.
???? MAÇ GÜNÜ ????????— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) February 22, 2020
⚽️ Beşiktaş ???? Trabzonspor
????️ 22.02.2020 Cumartesi⏰ 20.00
????️ Vodafone Park
???? beIN Sports
???? #BugünGünlerdenTrabzonspor #ParçalıForma
⚡️ #BizBize #Yanyana pic.twitter.com/qj8hIquSTC
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı. 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde syah-beyazlıların attığı 132 gole, bordo-mavililer 105 golle karşılık verdi.
Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı 4-1 ev sahibi ekip kazanmıştı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.
Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada, bordo-mavililer taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi, öğleden sonra Türk Havayolları'na ait tarifeli uçakla Trabzon'dan İstanbul'a giderek Beşiktaş maçı için kampa girecek.
Beşiktaş'ta ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu Adem Ljajic'in tedavisi sona erdi. Sosyal medyada korona virüse yakalandığı iddiaları siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından yalanladı. Adem Ljajic, bireysel antrenmanlarına da başladı.
Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Beşiktaşlı oyuncu Adem Ljajic, takımdan ayrı tutularak serum tedavisi görüyordu. Tedavileri olumlu sonuç veren Ljajic, bugün itibari ile bireysel antrenmanlarına başladı.
Sosyal medyada yer alan korona virüse yakalandığı iddiaları ise siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından yalanladı.
Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket etti. Sabah yapılan antrenmanda ağrıları artan Nwakaeme ise maç kadrosundan çıkartıldı.
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın son hazırlıklarını tamamladıktan sonra THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gitti.
Sivasspor müsabakasında sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilen Nwakeme, sabah antrenmanında ağrılarının artması nedeniyle Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı. Bordo-mavililerde, Nwakaeme ile birlikte Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Obi Mikel de kafilede yer almadı.
Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda, "Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Pereira, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Da Costa, Manoel Messias, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Bilal Başakçıoğlu, Guilherme, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban" bulunuyor.
Çimşir kritik sınavı kazanması halinde Trabzonspor’un başında 5’te 5 yapacak. Sonradan takımın başına geçerek bunu başaran son hoca 2004-2005 sezonunda Şenol Güneş olmuştu. Başarılı teknik adam, Güneş’in rekorunu egale etmeyi hedefliyor.
Bordo-Mavililer’in kaptanı Jose Sosa kritik maç öncesinde dümene geçti. Son idmanda takım arkadaşlarıyla kısa bir toplantı yapan Arjantinli süperstar iddialı konuştu. Ligin en iyi futbol oynayan takımı olduklarını söyleyen Sosa, “Birçok maçta kalitemizi gösterdik ve kendimizi kanıtladık. Beşiktaş maçında da ekstra bir şey yapmayacağız, her zamanki oyunumuzu oynayacağız. Sadece onlardan daha fazla istemeli ve daha fazla koşmalıyız. İstanbul’a lider gidiyoruz, lider olarak döneceğiz” ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncunun motivasyon konuşması sonrasında Bordo-Mavililer zafere kilitlendi.
Kara Kartal’ın ara transfer döneminde Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng; Adem Ljajic’in yokluğunda bu akşamki mücadelede yine ilk 11’de olacak. Zorlu karşılaşmaya özel olarak hazırlanan Ganalı oyuncu, Siyah-Beyazlı taraftarlar önünde oynanacak maça ağırlığını koyup takımına 3 puanı getirmeye çalışacak. Hafta başından beri yapılan takım çalışmalarında golleriyle ön plana çıkan Boateng, idman performansını dev 90 dakikaya da taşımanın planlarını yapıyor.
Beşiktaş’ta Trabzonspor karşılaşmasına tam 6 futbolcu sarı kart sınırında çıkıyor. Kara Kartal’da bu akşamki mücadele öncesinde; Tyler Boyd, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N’Koudou ve Umut Nayir, ceza sınırında bulunuyor. 6 oyuncu, bugün sarı kart görmesi halinde 24’üncü haftada deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Teknik ekibin bu konuda oyuncularına uyarıda bulunduğu ve görev alacak isimlerden maç boyu kart görecek tutumlardan kaçınmalarını istediği bildirildi.
Kara Kartal’da, Sergen Yalçın’ın gelişi ve ara transferde Kevin-Prince Boateng’in alınmasının ardından taraftarın iç saha maçlarına ilgisi de arttı. Trabzonspor’la bu akşam oynanacak mücadele öncesinde bu sezon ilk kez bir karşılaşmanın tüm biletlerini satan Beşiktaş, Bordo- Mavililer’le oynanacak karşılaşmaya kapalı gişe çıkacak. Hafta başında satışa sunulan biletleri 2 günde tüketen Siyah-Beyazlı futbolseverler, takımlarının şampiyonluk yarışındaki iddiasına devam edebilmesi için hayati önem taşıyan maçta Sergen Yalçın ve öğrencilerine tam desteklerini verecek. 42 bin kapasiteli Vodafone Park’ın Beşiktaş’a ait olacak yaklaşık 40 binlik bölümünün bugün tamamen dolması bekleniyor.
1 maçı eksik olmasına rağmen lider olan Karadeniz ekibi iç saha performansı kadar deplasman karnesiyle de dikkat çekiyor. Bordo- Mavililer dış sahada en çok puan (18) toplayan, en çok galibiyet (5), en az mağlubiyet (1) alan, en az gol yiyen (8) ve en iyi averaja (8) sahip ekip olarak göze çarpıyor. Hem Akyazı’da hem de dış sahadaki performansıyla zirveye yerleşen Fırtına, Beşiktaş deplasmanında da 3 puan hedefliyor.
Trabzonspor’un Siyah-Beyazlılar’la Süper Lig ’de yaptığı son 16 maçta sadece 3 kez galip geldi. İki takım arasındaki son 16 randevuda Kara Kartal 7, Bordo-Mavililer 3 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015’te İstanbul’da ve 18 Mayıs 2019’da Trabzon’da 2-1, bu sezonun ilk yarısında evinde 4-1’lik skorlarla aldı. Fırtına, rakibiyle yaptığı son 13 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.
Karadeniz devi son dönemde Beşiktaş deplasmanında iyi bir görüntü vermedi. Bordo-Mavililer, Siyah- Beyazlılar karşısında oynadığı son 8 dış saha maçında sadece 1 kez kazandı. 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Trabzonspor son galibiyetini 2015’te yaşamıştı. Öte yandan Fırtına, 2016’da açılan Vodafone Park Stadyumu’nda henüz galibiyet göremedi. Fırtına bu akşam bu kötü istatistiğe de son vermek istiyor.
Ligde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bu başarısındaki en önemli faktörlerinden birisi de Başkan Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki Bordo- Mavili yönetim. Mali anlamda başarıyı yakalayan Trabzonspor’da alacaklar düzenli olarak ödeniyor. Yönetim, Beşiktaş maçı öncesinde de harekete geçti. Ağaoğlu ve ekibi, kritik mücadele öncesinde yerliyabancı tüm futbolcuların alacaklarını ödedi. Bu ödemenin takım içerisinde doping etkisi yarattığı öğrenildi.
DA İlk yarının son düdüğü çaldı. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
47' UĞURCAN DEVLEŞTİ! Ceza sahası içindeki Kevin-Prince Boateng'in vuruşuna iyi uzanan Uğurcan topu son anda kornere çeldi.
46' Uğurcan'ın kullandığı kale vuruşunda Sörloth topu Sturridge'e indirdi. Sturridge tekrar Sörloth'u görmek istese de Beşiktaş savunması tehlikeyi önledi.
45' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül istediği ortayı yapamadı ve top auta gitti.
44' İlk yarının sonuna en az 3 dakikalık duraklama süresi ilave edildi.
44' Pereira'dan kurtulan N'Koudou'nun ortasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.
42' Atiba'dan topu kapan Sosa sağ kanattan atağı geliştirmek istedi ama Caner Erkin buna izin vermeyerek topu takımına kazandırdı.
41' Sosa, savunma arkasına sarkan Guilherme'ye pasını göndermek istedi. Kalesinden çıkan Karius topun sahibi oldu.
40' Sosa'nın serbest vuruştan gönderdiği uzun top Campi ve Caner'i aşarak auta çıktı.
39' Lens'in pasını Burak'a göndermek istedi. Son anda araya giren Campi, mutlak bir gol pozisyonunu önledi.
38' Caner'in köşe vuruşundan yaptığı ortayı Uğurcan Çakır yumruklayarak taca yolladı.
38' Gökhan Gönül'ün yaptığı orta Novak'ın sırtına çarptı ve top kornere çıktı.
37' N'Koudou'dan topu aldıktan sonra ceza sahasına bakan Caner'in ortası kaleci Uğurcan'da kaldı.
35' Karius'un gönderdiği uzun topu Burak Yılmaz kontrol etti. Burak topu Atiba'ya gönderdi. Atiba ise atağın yönünü sağ kanada çevirmek isterken Lens'le yaşadığı anlaşmazlık sonucu top taca çıktı.
34' YİNE UĞURCAN! Boateng'in pasıyla topla buluşan N'Koudou ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.
32' Sol kanatta topla buluşan N'Koudou, rakiplerini geçemedi ve en son kendisine çarpan top auta çıktı.
31' İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI! Caner'den topu kurtaran Doğan'ın ortasında Ndiaye bekletmeden topu Guilherme'ye indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Guilherme'nin vuruşu auta gitti.
29' Vida'nın ceza sahasına gönderdiği topta N'Koudou kaleciyle karşı karşıya kaldı. N'Koudou'nun vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topa Boateng şutunu çekti ama kaleyi tutturamadı. Yardımcı hakem de bayrağını kaldırarak pozisyonda ofsayt olduğunu belirtti.
28' Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens'in yaptığı orta Uğurcan'da kaldı.
28' Beşiktaş beraberlik golü için Trabzonspor'un yarı sahasına yerleşmiş durumda.
26' UĞURCAN KURTARDI! N'Koudou'nun ortasında Gökhan kafa vuruşunu yaptı. Uğurcan harika bir refleksle topu kornere çeldi.
26' Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in vuruşu auta gitti.
26' Atiba'nın pasıyla topla buluşan Lens bekletmeden ortasını yaptı. Burak'ın vuruşunu savunma kornere yolladı.
24' Atiba sağ kanattaki Lens'e topu gönderdi. Lens tekrar Atiba'yı görmek istedi ama Campi izin vermedi. En son Atiba'ya çarpan top auta çıktı.
23' Sturridge'in uzun pasında Guilherme topu Sörloth'a indirdi. Sörloth pasını Sturridge'e aktardı. İngiliz oyuncunun vuruşu auta gitti.
21' Takım arkadaşı Doğan'la çarpışan Ndiaye yerde kaldı. Sağlık görevlileri tedavi için sahaya girdi.
20' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Ruiz topu uzaklaştırdı. Dönen topa Ndiaye vuruşunu yaptı. Bu sefer de Gökhan tehlikenin büyümesini önledi.
20' Uğurcan'ın gönderdiği uzun topta Vida istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top kornere çıktı.
19' Gökhan'ın yaptığı ortayı Campi karşıladı. Dönen topu kontrol eden Gökhan pasını Lens'e aktardı ama Hollandalı futbolcunun ofsaytta olduğu gerekçesiyle atak sona erdi.
18' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan N'Koudou çerçeveyi bulamadı.
17' Sosa pasını Sörloth'a gönderdi. Norveçli oyuncu Elneny'den topu kurtarsa da yardımcı hakem bayrağını kaldırarak pozisyonda ofsayt olduğunu belirtti.
16' Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruş barajdan döndü ve savunmanın uzaklaştırdığı top Karius'a geldi.
16' Manuel Da Costa, Boateng'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
15' Burak'ın pasıyla topla buluşan Boateng, Manuel Da Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip ceza sahasının hemen önünden serbest vuruş kullanacak.
14' Caner'in kullandığı ikinci köşe vuruşunda da Trabzonspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.
14' Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Trabzonspor savunması topu dışarı attı. Beşiktaş bir korner daha kullanacak.
13' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Burak topu sol kanattaki N'Koudou'ya gönderdi. N'Koudou'nun ortasında Doğan topu kornere gönderdi.
12' Victor Ruiz, sağ kanattaki Gökhan Gönül'e pasını göndermek istedi. Araya giren Novak topu taca yolladı.
11' Sosa'nın savunma arkasına gönderdiği topta Sörloth istediği kontrolü sağlayamadı ve top auta çıktı.
10' AZ FARKLA DIŞARIDA! Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Pereira müdahale etti. Dönen topu N'Koudou bekletmeden Elneny'ye gönderdi. Elneny'nin vuruşunda Burak Yılmaz'a çarpan top direğin yanından auta gitti.
9' Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta Atiba'dan önce Trabzonspor savunması tehlikeyi önledi.
8' Gelişen Beşiktaş atağında Doğan'ın Boateng'e yaptığı müdahale sonrası Beşiktaş serbest vuruş kazandı.
7' Lens ile Doğan'ın ikili mücadelesinde Doğan Erdoğan yerde kaldı. Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.
6' Pozisyonda faul olup olmadığına dair yapılan VAR incelemesinde herhangi bir ihlale rastlanmadı ve gol geçerli sayıldı.
5' GOL! Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla Karius'u mağlup etti ve Trabzonspor 1-0 öne geçti.
3' Uğurcan'ın hatasıyla oluşan Beşiktaş atağında Burak Yılmaz topla buluştu ama Trabzonspor savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi.
2' Karius'un gönderdiği uzun pası Gökhan kontrol edemedi ve top taca çıktı.
1' Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasına Lens kafa vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.
1' Sörloth'un pasını Sturridge'e göndermek istedi. İngiliz oyuncunun kontrol edemediği top Karius'ta kaldı.
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