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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12.10.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Trabzonspor Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan maçta, Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olarak açıklandı. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgisi...

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Sporseverler heyecanla beklenen derbiye ilişkin şimdiden arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor derbisi ile ilgili merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 16 Ekim 2022 Pazar günü oynanacak.

Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ali

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünü bitirmiştir.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimini 2017 yılında yaşadı. 2017 yılının ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçında görev aldı.

Ali Şansalan, Süper Lig'deki ilk orta hakem deneyimini ise 2017 Haziran ayında Akhisarspor - Karabükspor maçıyla yaşadı.

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