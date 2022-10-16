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Beşiktaş-Trabzonspor maçının ardından

16.10.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "İyi ve güzel bir mücadele oldu" - "(Beşiktaş taraftarının tepkisi) Bu kulübe sonuna kadar saygım olacak. Dışarıdaki sürü psikolojisinin doğru olmadığını düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, kaliteli bir mücadele oynandığını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Ligimizin oyuncu kalitesi yüksek, içeride en fazla baskı yapan, hava topu ile ikili mücadele kazanan ve faul yapan takımına karşı oynadık. Beşiktaş, 7 gündür bizim maça çalışıyor. Biz ise 8 günde üçüncü maçımızı oynadık. Kazanmak için gelmiştik. Oyun aslında istediğimiz gibi başladı. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda fırsatlar önümüze çıktı. Skoru 3-1 ve 4-1'e getirebilirdik. Beşiktaş 4-4-2'ye dönünce orta sahada daha fazla topa sahip olmaya başladık. Bu anda topu gezdirirken golü yedik. Final paslarını atamadık. Oyuncuları tebrik ediyorum. İyi ve güzel bir mücadele oldu." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, müsabakada topa daha az sahip olmalarıyla ilgili bir soruya, "Akan oyunda üçüncü bölgede baskı yapabilecek bir takım değiliz. Bekliyoruz ve rakibin bir tarafından risk alıyoruz. Geçişlerde önemli fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik." cevabını verdi.

Beşiktaş taraftarının kendisine yönelik tepkilerine ilişkin de konuşan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım. Bundan son derece gurur duyuyorum. Bu kulübe sonuna kadar saygım olacak. Bugün Trabzonspor'un teknik direktörüyüm. Dışarıdaki sürü psikolojisinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu kulüpteki çalışanlarla çok iyi ilişkilerim var. Biz Bartın'da canları yanan ailelere bakalım. Hasta aileler var. Biz de maç oynadık, kazandık ya da kaybettik. Bu mu? Üzerimde Trabzonspor ceketi var. Yarın çıktığında belki ben de konuşurum."

Ligin 10. haftasında olmalarına rağmen büyük karşılaşmaların final havasına sokulmasını da eleştiren Abdullah Avcı, "Öyle bir atmosfer yaratılıyor ki final maçı gibi. Kalan haftaları ne yapacağız? Bu oyun topla oynanıyor. Biraz daha bakış açısı değişmeli. Kazanmanın ve kaybetmenin ölüm olmadığının farkına varırsak kendimizi daha iyi hissedeceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

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