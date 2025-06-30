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Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Tammy Abraham ile anlaşma tamam... Roma ile görüşmeler son aşamada

Roma’nın yıldız golcüsü Tammy Abraham, Beşiktaş’a çok yakın. Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varan siyah beyazlılar, İtalya kulübü Roma ile görüşmelere devam ederken, siyah beyazlıların oyuncunun transferinde son aşamada olduğu öğrenildi.

Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Tammy Abraham ile anlaşma tamam... Roma ile görüşmeler son aşamada
Burak Kavuncu

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ciro İmmobile'nin performansından memnun olmayan yönetim oyuncu ile yollarını ayırıp, Tammy Abraham konusunu bitirmek istiyor. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen siyah beyazlılar, Roma forması giyen yıldız santrfor Tammy Abraham’la prensip anlaşmasına vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR...

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Fabrizio Romano’nun haberine göre Beşiktaş, İngiliz golcüyle anlaşma sağladı. Kulübü Roma ile ise görüşmeler sürüyor. Habere göre Tanmy, Türkiye'ye uçmaya hazırlanıyor.

ROMA 20 MİLYON EURO İSTİYOR!

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Beşiktaş, Abraham transferinde oyuncuyla anlaşırken, kulübü Roma ile görüşmeler devam ediyor. İtalyan temsilcisinin yıldız golcü Tammy Abraham için en az 20 milyon euro istediği, Beşiktaş’ın ise bu rakamı 15 milyon euroya kadar çıkarabileceği öğrenildi.

TAMMY ABRAHAM'IN KARİYERİ

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Tammy Abraham kariyerinde 430 maça çıktı. Bu maçlarda 172 gol atan Abraham, 51 asist yapmayı başardı. İngiliz santrafor İngiltere milli takımıyla ise 11 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol atma başarısı gösterdi. Abraham maç başı 0,51 skor oranıyla öne çıkıyor. Bu da her iki maçta bir skor katkısı verdiğini gösteriyor.

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