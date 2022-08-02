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Beşiktaş transferden vazgeçti! Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Süleyman Seba'yı paylaştı...

02.08.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla girecek olan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor forması giyen 23 yaşındaki Senegalli golcü Philippe Keny için anlaşmaya varmıştı. Siyah - beyazlı takımın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, Kevin N’Koudou’nun yeni sezonda takımda kalacak olması nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'den flaş bir paylaşım geldi.

Beşiktaş transferden vazgeçti! Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, Süleyman Seba'yı paylaştı...

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik diretör Valerien Ismael yönetiminde sürdüren Beşiktaş, transferde de oldukça hareketli günler geçirirken şu ana kadar kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun, Gedson, Muleka, Saiss ve Emrecan Uzunhan takviyeleriyle güçlendirmişti. Bu hamlelerin ardından Bandırmaspor'dan Philippe Keny ile de anlaşmaya varılmıştı.

CEYHUN KAZANCI AÇIKLADI

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah - beyazlı ekibin Kamerunlu kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’nun yeni sezonda takımda kalacağını belirtti ve Bandırmasporlu Keny’nin transferinin askıya alındığını söyledi.

Bu gelişmenin üzerine transferi açıklayan isim olan Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez'den flaş bir paylaşım geldi.

"BEŞİKTAŞ DURUŞU"

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Göçmez, Philippe Keny transferinin son anda iptal olmasıyla birlikte Beşiktaş'ın eski başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaştı ve "Beşiktaş duruşu!" notunu ekledi.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada futbolseverler tarafından en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

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Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor'a transfer oldu. Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı.


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