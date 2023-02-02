SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş transferi bitirdi! Hadziahmetovic'in maliyeti açıklandı! İşte bonservisi ve kazanacağı maaşı...

Beşiktaş transferi bitirdi! Hadziahmetovic'in maliyeti açıklandı! İşte bonservisi ve kazanacağı maaşı...

02.02.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş transfer bombasını patlattı. Siyah-Beyazlılar, Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i resmen kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncuyu Galatasaray ve Trabzonspor'un da istediği biliniyordu. Hadziahmetovic'in maliyeti de belli oldu.

Beşiktaş transferi bitirdi! Hadziahmetovic'in maliyeti açıklandı! İşte bonservisi ve kazanacağı maaşı...
Amir Hadziahmetovic

Amir Hadziahmetovic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde Beşiktaş mutlu sona ulaştı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Fn99QI8agAQKLF-

Bonservis olarak 3.2 milyon Euro ödeyecek olan siyah-beyazlılar, sonraki satış gelirinden Konyaspor'a yüzde 20 pay verecek.

Amir Hadziahmetovic, sezonun kalan bölümü için 580 bin Euro alacak.

Oyuncu sonraki yıllar için 1.16 milyon Euro yıllık ücret alacak ve maç başına oyuncuya 10 bin Euro ödenecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde çok ama çok büyük oynuyor!Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde çok ama çok büyük oynuyor!
Emre Demir, takımdan ayrılıyor!Emre Demir, takımdan ayrılıyor!
Galatasaray'da Patrick Van Aanholt defteri kapandı!Galatasaray'da Patrick Van Aanholt defteri kapandı!
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Amir Hadziahmetovic beşiktaş transfer dönemi sezon iyet

En Çok Okunan Haberler

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

Alkollü içecekler için yeni düzenleme! Artık satılamayacak…

İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı

İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı

Selçuk İnan, Galatasaray'a kafayı taktı!

Selçuk İnan, Galatasaray'a kafayı taktı!

Konyaspor'dan yılın transferi: Isco!

Konyaspor'dan yılın transferi: Isco!

Ersen Martin'den sevindiren haber geldi! Son hali ise yürek burktu...

Ersen Martin'den sevindiren haber geldi! Son hali ise yürek burktu...

Fenerbahçe, 'yeni Appiah'ını buldu!

Fenerbahçe, 'yeni Appiah'ını buldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.