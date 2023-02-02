Beşiktaş transferi bitirdi! Hadziahmetovic'in maliyeti açıklandı! İşte bonservisi ve kazanacağı maaşı...

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde Beşiktaş mutlu sona ulaştı.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Bonservis olarak 3.2 milyon Euro ödeyecek olan siyah-beyazlılar, sonraki satış gelirinden Konyaspor'a yüzde 20 pay verecek.

Amir Hadziahmetovic, sezonun kalan bölümü için 580 bin Euro alacak.

Oyuncu sonraki yıllar için 1.16 milyon Euro yıllık ücret alacak ve maç başına oyuncuya 10 bin Euro ödenecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



