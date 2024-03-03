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Beşiktaş tribünlerinden Cenk Tosun ve Aboubakar'a tepki

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.03.2024 21:17
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Beşiktaş’ın başında ilk derbisine çıkan Teknik Direktör Fernando Santos, Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Aboubakar'a tribünlerden tepki vardı.

Beşiktaş tribünlerinden Cenk Tosun ve Aboubakar'a tepki
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 yenildi. Bu müsabakayla ilk derbisine çıkan siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, galibiyetle tanışamadı. Süper Lig’in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesiyle takımın başına geçen Santos, ligde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 9 gol atan siyah-beyazlılar, ağlarında 6 gol gördü.

CENK VE ABOUBAKAR'A TEPKİ

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Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Siyah-Beyazlı taraftarlar Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'a ıslıklı tepki gösterdi.

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