Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde şanssızlığını bir türlü kıramıyor! Frankfurt karşısında da 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. İlk maçında Ajax'a 4-0 kaybeden Kartal, Dolmabahçe’de Frankfurt’u devirip yara sarmak istiyordu. Güçlü rakibi karşısında birçok şans bulan siyah-beyazlılar, girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

ŞANSSIZ GOLLER...

Frankfurt'un 2 golü ilk yarıda geldi. Bir golünü penaltıdan atan Frankfurt, diğer golünü de duran top sonrası kaydetti. Akan oyunda daha iyi olan siyah-beyazlılar şanssızlığını bir türlü kıramadı. İkinci yarının sonlarında da bir gol bulan Alman ekibi, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ SON ANLARDA GOLÜ BULDU AMA...

Beşiktaş, maçın son anlarında Masuaku ile skoru 3-1 yaptı ama bu gol puana yetmedi.

IMMOBILE PENALTI KAÇIRDI

Beşiktaş santrforu Ciro Immobile, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

ERSİN BU SEZON İLK KEZ

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Son olarak siyah-beyazlıların geçen sezonun 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 10 maç sonra forma giydi.

Eintracht Frankfurt taraftarları konuk takım tribününün tamamını doldurdu.