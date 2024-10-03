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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde şanssızlığını bir türlü kıramıyor! Frankfurt karşısında da 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldılar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.10.2024 23:37
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UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş, evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında Ajax deplasmanından 4-0'lık ağır bir mağlubiyetle dönen temsilcimiz Beşiktaş, Frankfurt'u kendi evinde yenip toparlanmak istiyordu. Şanssızlıkların siyah-beyazlıların peşini bırakmadığı maçta Frankfurt sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı. İlk maçında Ajax'a 4-0 kaybeden Kartal, Dolmabahçe’de Frankfurt’u devirip yara sarmak istiyordu. Güçlü rakibi karşısında birçok şans bulan siyah-beyazlılar, girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

ŞANSSIZ GOLLER...

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Frankfurt'un 2 golü ilk yarıda geldi. Bir golünü penaltıdan atan Frankfurt, diğer golünü de duran top sonrası kaydetti. Akan oyunda daha iyi olan siyah-beyazlılar şanssızlığını bir türlü kıramadı. İkinci yarının sonlarında da bir gol bulan Alman ekibi, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ SON ANLARDA GOLÜ BULDU AMA...

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Beşiktaş, maçın son anlarında Masuaku ile skoru 3-1 yaptı ama bu gol puana yetmedi.

IMMOBILE PENALTI KAÇIRDI

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Beşiktaş santrforu Ciro Immobile, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.

ERSİN BU SEZON İLK KEZ

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Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Son olarak siyah-beyazlıların geçen sezonun 38. ve son haftasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 10 maç sonra forma giydi.

Eintracht Frankfurt taraftarları konuk takım tribününün tamamını doldurdu.

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Eintracht Frankfurt beşiktaş frankfurt
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