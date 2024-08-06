Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi! İki takıma da para cezası yolda...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçındaki saha olayları nedeniyle iki kulübün disipline gönderildiği belirtildi.
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa maçında mücadeleyi 5-0 kazanan Beşiktaş kupayı müzesine götürmüştü.
Kurula yapılan sevkler şu şekilde:
"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 03.08.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."