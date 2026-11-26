Gözler bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa'da oynayacağı karşılaşmalara çevrildi. Türk futbolunun iki önemli temsilcisi, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmak için mücadele edecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. Gürcistan'da oynanacak iç saha maçı saat 20.45’te başlayacak.
Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Trabzonspor ise Bulgaristan ekibi CSKA Sofya ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 23.00’te başlayacak karşılaşmada bordo-mavililer, Avrupa’daki puan mücadelesini galibiyetle sürdürmek istiyor.
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