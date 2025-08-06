Beşiktaş Wilfried Ndidi transferinde mutlu sona ulaştı! Yeni transfer bugün geliyor... İmza tarihi belli oldu!

Süper Lig'in yeni sezonu yaklaşırken Beşiktaş, orta saha transferinde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, Leicester City'nin Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi ile hem kulübü hem de oyuncuyla tüm konularda anlaşma sağladı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş, yeni transferi Ndidi'yi bugün (6 Ağustos) İstanbul'a getiriyor. Benfica'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan ve Gedson Fernandes'in 20+7 milyon euro'luk bonservisle ayrılmasının ardından orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ndidi transferinde son noktayı koydu.

PERŞEMBE GÜNÜ İMZA

28 yaşındaki oyuncunun perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

9.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Beşiktaş, Ndidi'nin bonservisi için Leicester City'ye 9,5 milyon euro ödeyecek. Nijeryalı yıldıza ise yıllık yaklaşık 4 milyon euro maaş verilecek. Ndidi, geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 30 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.