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Beşiktaş yeni transferlerle güldü! Siyah-Beyazlılar Samsun'dan 3 puanla döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.08.2024 23:46
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Son dakika... Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Beşiktaş rakibini 2-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk ve Hakan Yemişken üstlendi.

Karşılaşmada 3 puanın sahibi 2-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş olurken, Siyah-Beyazlılar lige 3 puanla merhaba dedi.

RAFA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rafa Silva, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçının ardından bu karşılaşmada da golünü atmayı başardı. Portekizli oyuncu 31. dakikada Semih Kılıçsoy'un şık asistinde topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GOLÜNÜ ATTI, SAKATLANDI

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Siyah-Beyazlılar'ın bir diğer yeni transferi Paulista ilk golden yalnızca 5 dakika sonra farkı 2'ye çıkarırken, mücadelenin ikinci yarısında bileğinde yaşadığı problem nedeniyle devam edemedi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63'ÜNCÜ MAÇ

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Samsunspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de 63’üncü lig maçına çıktı. Bugüne kadar oynanan 62 maçın 34’ünü Beşiktaş, 11’ini Samsunspor kazanırken, 17 maç berabere sonuçlandı. Beşiktaş 99, Samsunspor ise 58 gol attı.

BEŞİKTAŞ’TA YENİ TRANSFERLER SAHADA

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Samsunspor, transfer yasağından dolayı transfer yapamazken, Beşiktaş da yeni transferler Paulista, Rafa Silva ve Immobile sahada yerini aldı.

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