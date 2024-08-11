Beşiktaş yeni transferlerle güldü! Siyah-Beyazlılar Samsun'dan 3 puanla döndü

Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk ve Hakan Yemişken üstlendi.

Karşılaşmada 3 puanın sahibi 2-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş olurken, Siyah-Beyazlılar lige 3 puanla merhaba dedi.

RAFA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rafa Silva, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçının ardından bu karşılaşmada da golünü atmayı başardı. Portekizli oyuncu 31. dakikada Semih Kılıçsoy'un şık asistinde topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

GOLÜNÜ ATTI, SAKATLANDI

Siyah-Beyazlılar'ın bir diğer yeni transferi Paulista ilk golden yalnızca 5 dakika sonra farkı 2'ye çıkarırken, mücadelenin ikinci yarısında bileğinde yaşadığı problem nedeniyle devam edemedi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 63'ÜNCÜ MAÇ

Samsunspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de 63’üncü lig maçına çıktı. Bugüne kadar oynanan 62 maçın 34’ünü Beşiktaş, 11’ini Samsunspor kazanırken, 17 maç berabere sonuçlandı. Beşiktaş 99, Samsunspor ise 58 gol attı.

BEŞİKTAŞ’TA YENİ TRANSFERLER SAHADA

Samsunspor, transfer yasağından dolayı transfer yapamazken, Beşiktaş da yeni transferler Paulista, Rafa Silva ve Immobile sahada yerini aldı.