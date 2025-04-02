Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi ağırlayacak

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

HEDEF YARI FİNAL

Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı. Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.