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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi ağırlayacak

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
02.04.2025 10:53
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Göztepe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi ağırlayacak

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.

HEDEF YARI FİNAL

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Siyah-beyazlı futbol takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı. Son olarak Süper Lig'de oynanan derbide Galatasaray'ı 2-1 yenerek moral kazanan "Kara kartal", Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası beşiktaş
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