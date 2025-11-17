Beşiktaşlı Rafa Silva'da kritik gelişme! ‘‘Rafa, bir daha Beşiktaş forması giymeyecek.’’ iddiası olay oldu! Yeni adresi için flaş iddia...

Süper Lig evi Beşiktaş’ta yıldız oyuncu Rafa Silva’nın takımdan ayrılmak istediği ve kulüp içerisinde kimseyle iletişim kurmaması son dönemin gündem konularından olurken, gazeteci Övünç Özdem’den çok konuşulacak iddialar geldi.

‘‘RAFA’NIN ASIL PROBLEMİ SERGEN YALÇIN…’’

Gazeteci Övünç Özdem, "Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın değil de başka biri olsaydı, Rafa Silva şu anda böyle bir kriz yaşamıyor olurdu. Bu çok net. Rafa'nın asıl problemi Sergen Yalçın'la." dedi.

‘‘BİR DAHA FORMA GİYEMEYECEK! OCAK AYINDA..’’

Övünç Özdem, "Rafa Silva ile Beşiktaş arasındaki ilişki bitmiştir. Rafa, bir daha Beşiktaş forması giymeyecek. Son kontratını yaparak Ocak ayında Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.

BENFICA’DAN ŞARTLI EVET!

Poretiz basınından A Bola’nın haberine göre; Benfica, Rafa Silva ile Beşiktaş arasında yaşanan anlaşmazlığı dikkatle izlemeye devam edecek ancak durum tamamen çözülene kadar herhangi bir müdahalede bulunmayacak.

32 yaşındaki oyuncu, taraflardan hiçbirinin zarar görmeyeceği bir sözleşme feshi için anlaşmaya varmayı bekliyor ve ancak bundan sonra ne yapacağına karar verecek. Benfica, sadece Rafa sözleşmesini feshederse ve ülkeye dönmekle ilgilenirse transfer için adım atacak. Dolayısıyla Benfica'nın süreci hızlandırmak gibi bir niyeti yok. Bunun bir diğer nedeni de Beşiktaş ile iyi ilişkilerini korumak istemeleri.

ORTAK BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMIŞLARDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuşlardı. Sergen Yalçın, ‘‘Ben Rafa'yla nasıl konuşayım? Adam konuşmuyor. Konuşmaya tenezzül etmiyor. Başkanla görüşüyor. Başkanı seviyor. O klavyeyle yazarak sürekli insanları etkiliyorsunuz, taraftar da etkileniyor. Çıktık çünkü bari insanlar doğruyu bilsin istedik. Oyuncu 'Burada antrenman yapmak istemiyorum, oynamak istemiyorum' diyor. Neyi anlamıyorsunuz? Oyuncuya sorun. Oyuncu söylesin. Biz burada çıkıp kendimizi savunuyormuşuz gibi. Benim savunacak hiçbir şeyim yok. Ben bir iş yapacaksam yaparım, sonucu neyse de katlanırım.’’ ifadelerini kullanmıştı.