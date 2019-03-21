Beşinci kattan düşen kedisini iyileştirmek için 190 bin lira harcadı

Eşinden kendisine kalan tek hatıranın Van cinsi kedisi olduğunu söyleyen Talay, "Hayatını kaybeden eşimden hatıra kalan Van cinsi kedimle 2 yıl önce Gaziantep’e yerleştim. Kedim bir buçuk yıl önce beşinci kattan aşağı düştü ve beli kırıldı. Olaydan hemen sonra kedimi tedavi ettirmek için bir kliniğe götürdüm. Orada da ilk müdahale yapıldıktan sonra iç kanamasının olmadığı ama belinin kırıldığı ve acilen Ankara’ya ya da bir veterinerlik fakültesine götürülüp ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Bizden de bunun için 15 bin lira talep edildi. Bizim de o kadar paramız olmadığı için farklı bir kliniğe götürdük. Orada da bizden 35 bin lira para talep edildi ve bize iki gün içinde Ankara’da bir hayvan hastanesine götürüp ameliyat edeceklerini ve hiçbir sorunun kalmayacağını söylediler. Biz de bu yüzden kabul ettik" dedi.

'KEDİM YANLIŞ AMELİYAT KURBANI OLDU'

Kedisinin kendisi için çok önemli olduğunu ve onu tedavi ettirmekten başka çaresi olmadığı için parayı bulup ameliyatı yaptırdığını söyleyen Çetin Talay, "Daha sonra ameliyat yapıldı ve kedimiz bize tekrar getirildi ama biz birkaç gün sonra kedimizin idrarını yapamadığını ve felçli kaldığını öğrendik. Tekrar aynı kliniğe götürdüğümüzde kedinin böbreklerinin taş ürettiğini söylediler ve bir iki hafta daha tedavi uyguladılar ama kedimizin acıları daha fazla artınca başka kliniğe gittik. O klinikte şok gerçeği öğrendik. Yapılan tahliller sonucu kedimizin ameliyatının yanlış yapıldığını, idrar kesesinin ve kuyruğunun felç olduğunu, ayaklarının sakat kaldığını ve ameliyatın sırt bölgesinden değil karın bölgesinden yapıldığını öğrendik. Bu nedenle iç organlarının tamamının zarar gördüğünü öğrendik" ifadelerini kullandı.

'TEDAVİ İÇİN 190 BİN LİRA HARCADIM'

Kedisinin tedavisi için toplam 190 bin lira harcadığını açıklayan ve bunun belgelerinin de elinde olduğunu söyleyen Çetin Talay, "Kedimizin tedavisi için bir yıl boyunca hemen hemen her gün 500 lira ödemek zorunda kaldık. Yani bu bir buçuk yılda toplam 190 bin lira masraf yaptım ben kedimin tedavisi için ve bunların hepsinin de belgeleri mevcut. Bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette de bulunduk. Dava açtık ama biz bilirkişiye gidecekken iki hafta önce kedimiz hayatını kaybetti. Sonrasında kedimizi otopsi için Adana Araştırma Kontrol Enstitüsü’ne götürdük ve burada yapılan otopsi sonucu tüm ihmaller bir bir belgelendi" şeklinde konuştu.