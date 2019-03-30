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Beslediği sıradışı hayvan görenlere korku salıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

Yabani hayvanlara düşkünlüğü olan Gary Smith adlı bir kişi, vahşi hayvan koleksiyonuna bir ilginç hayvanı daha ekledi.

Beslediği sıradışı hayvan görenlere korku salıyor!

İngiltere'de 54 yaşındaki Gary Smith, olağanın aksine sıradışı bir evcil hayvana sahip. 1.5 metre uzunluğunda bir kertenkelesi olan Gary, Thor adlı kertenkelesinin agresif olmadığını iddia ediyor.

Vahşi hayvanlara ilgisi olan Gary, 10 ay önce evinde beslediği 31 yılan, altı kertenkele ve yedi örümcekten oluşan koleksiyonuna eklemek için Thor adlı kertenkeleyi satın aldı.

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“İnsanların onu görmesine ve belki de ona dokunmasına izin vermeyi seviyorum. Çok hızlı bir şekilde ve farklı yönlere koşabilir. Bir andan her yerde olabilir." diyen Gary, kertenkelesini adeta bir köpek gibi gezdirmeye çıkardığı Markeaton adlı parktan bir düzine şikayet aldıktan sonra artık Thor'u parkta gezdirmiyor.

Parka gelenler köpeklerinin Thor'dan korktuklarını ve böyle bir yabani hayvanın çocuklar içinde tehdit unsuru olduğunu düşünüyor.

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Ancak hala "Çok fazla hasar verebilirdi, pençeleri ile insanların kolunu kesebilir ya da kafasını açabilirdi. Ama bunları yapmadı. Thor'un gerçekten harika bir mizacı var, agresif değil." diyerek
Thor'un uysal ve zararsız olduğunu iddia ediyor.

Haftada yaklaşık 4 kez kızarmış biftek, sıçanlar ve meyve ile beslenen Thor, sahibine göre "Arkadaş canlısı, dokunulmaya değer bir delikanlı."

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