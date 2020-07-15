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Besni Belediye Başkanı Emre’den 15 Temmuz mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.07.2020 11:18 | Son Güncelleme

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz’un yıllar boyu sürecek bir kahramanlık destanı ve milletimizin şanlı bir zaferi olduğunu söyledi.Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, “15 Temmuz, milli iradenin, milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir kahramanlık destanıdır.

Besni Belediye Başkanı Emre’den 15 Temmuz mesajı

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz’un yıllar boyu sürecek bir kahramanlık destanı ve milletimizin şanlı bir zaferi olduğunu söyledi.
Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre 15 Temmuz’u asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, “15 Temmuz, milli iradenin, milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir kahramanlık destanıdır. Kuşkusuz bu zafer şehit ve gazilerimizin üstün cesareti, gazi milletimizin büyük fedakarlıklarıyla elde edilmiştir.
Akıl ve vicdanlarını karanlık bir zihniyete teslim eden bu güruh 249 yurttaşımızı şehit etmiş, ülkemize maddi ve manevi olarak büyük zarar vermişlerdir.
Bugünde yine aynı cesaret duygusuyla meydanları dolduracağız ve gerek iç gerekse dış düşmanlara karşı milli birliğimizin her daim olacağını ve her zaman milletimizi esaret altına almaya çalışanlara karşı tek yürek olarak karşı geleceğimizi göstereceğiz.
Kahramanlarımızı ve destanımızı unutmayacak, unutturmayacağız. Onları unutmadığımız gibi FETÖ’cü hainleri ve işbirlikçilerini de unutmayacağız. Bayrağımız ve istiklalimiz uğruna her zaman hayatımızı feda etmeye hazırız. Şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize yüce Allah’tan şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Deniz Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Kerem Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
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Golbasi
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