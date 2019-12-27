Beste Uyanık'tan 'kovuldu' iddiasına açıklama

CNN Türk’te ‘Günün Ekonomisi’ programını sunan Beste Uyanık, kanaldan kovulduğu iddiasına ilişkin "Kovulma haberleri asılsızdır, dün bizzat gelip istifa ettim. Cnntürk ekranında artık kendi isteğimle yokum. 8 yıldır evim dediğim kanalımda zevkle çalıştım ancak son olaylar sonrası yüklerim ağır geldi.. Geride kalan arkadaşlara başarılar." açıklamasını yaptı.

Kovulma haberleri asılsızdır, dün bizzat gelip istifa ettim. Cnntürk ekranında artık kendi isteğimle yokum. 8 yıldır evim dediğim kanalımda zevkle çalıştım ancak son olaylar sonrası yüklerim ağır geldi.. Geride kalan arkadaşlara başarılar — Beste Uyanık (@BesteUyanik) December 27, 2019

İŞİNE SON VERİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ



Termik santral haberinin ardından bir süredir izne çıkartılan Uyanık’ın CNN Türk tarafından işine dün son verildiği iddia edilmişti.