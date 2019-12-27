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  4. Beste Uyanık'tan 'kovuldu' iddiasına açıklama

Beste Uyanık'tan 'kovuldu' iddiasına açıklama

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Beste Uyanık, CNN Türk'ten kovulduğu iddiasına sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Beste Uyanık'tan 'kovuldu' iddiasına açıklama

CNN Türk’te ‘Günün Ekonomisi’ programını sunan Beste Uyanık, kanaldan kovulduğu iddiasına ilişkin "Kovulma haberleri asılsızdır, dün bizzat gelip istifa ettim. Cnntürk ekranında artık kendi isteğimle yokum. 8 yıldır evim dediğim kanalımda zevkle çalıştım ancak son olaylar sonrası yüklerim ağır geldi.. Geride kalan arkadaşlara başarılar." açıklamasını yaptı.

İŞİNE SON VERİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Termik santral haberinin ardından bir süredir izne çıkartılan Uyanık’ın CNN Türk tarafından işine dün son verildiği iddia edilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
beste uyanık cnntürk

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