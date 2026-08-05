Beton devri bitiyor! Hem depreme daha dayanıklı hem de maliyeti düşük

Gana'da geliştirilen çevreci proje, plastik atıkları hem uygun fiyatlı evlere hem de kaldırım taşlarına dönüştürüyor. Çöplüklere gitmesi beklenen tonlarca plastik, geri dönüşüm sayesinde inşaat sektöründe yeniden hayat bulurken, ortaya çıkan yapı malzemelerinin beton ürünlere göre daha ekonomik olduğu belirtiliyor.

Nelson Boateng'in geliştiridği sistem sayesinde geri dönüştürülen plastikler yalnızca uygun maliyetli konutların yapımında kullanılmıyor. Aynı teknolojiyle kaldırım taşları, parke taşları ve farklı yapı elemanları da üretiliyor. Yaklaşık 60-70 saniyede kalıptan çıkan bu ürünler, yol ve çevre düzenlemelerinde de kullanılabiliyor. Böylece plastik atıklar hem konut sektöründe hem de şehir altyapısında yeniden değerlendiriliyor.

PLASTİK ATIKLAR İNŞAAT MALZEMESİNE DÖNÜŞÜYOR

NelPlast, geri dönüştürülebilir plastikleri toplayıcılardan ağırlığına göre satın alıyor. Tesise getirilen plastikler önce parçalanıyor, yıkanıyor ve kısmen kurutuluyor. Daha sonra kum ve gerektiğinde renk pigmentleriyle karıştırılıyor. Bu karışım, şirket tarafından geliştirilen üç farklı ısı bölgesine sahip ekstrüder makinesinden geçiriliyor. Plastik türlerine göre değişen erime sıcaklıkları sayesinde malzemeler tamamen eriyerek kumla homojen şekilde birleşiyor.

Ortaya çıkan hamur, özel kalıplara yerleştirilerek hidrolik presle sıkıştırılıyor. Yaklaşık 60-70 saniye içinde kullanıma hazır bir yapı bloğu üretiliyor.

BETON BİNALARDAN YÜZDE 35'E KADAR DAHA UCUZ

Nelson Boateng'e göre plastikten üretilen yapı elemanlarıyla inşa edilen evler, geleneksel beton yapılara kıyasla yüzde 30 ila 35 daha düşük maliyetle tamamlanabiliyor. Bu sayede özellikle uygun fiyatlı konut ihtiyacına çözüm sunulurken, aynı zamanda geri dönüşüm ekonomisine de katkı sağlanıyor.

DEPREME VE NEME KARŞI DAHA DAYANIKLI

NelPlast tarafından geliştirilen yapı sistemi çimento kullanılmadan, birbirine geçen özel bloklarla inşa ediliyor.

Bu sistem sayesinde duvarlar tamamen rijit olmadığı için deprem sırasında esneyebiliyor ve sarsıntılara karşı daha dayanıklı hale geliyor. Şirket ayrıca plastik blokların;

Kolay çatlamadığını,

Su baskınlarından daha az etkilendiğini,

Nem oluşumunu azalttığını,

Yüksek kum oranı sayesinde alev geciktirici özellik taşıdığını,

Isı yalıtımına katkı sağladığını belirtiyor.

HEM ÇEVREYİ TEMİZLİYOR HEM İSTİHDAM SAĞLIYOR

Boateng'in amacı yalnızca konut üretmek değil. Proje sayesinde ülkedeki plastik atık miktarını azaltırken okul yapımı, uygun fiyatlı konut üretimi ve istihdamın artırılması da hedefleniyor.

Şirket bugün 63 kişiye doğrudan, 300'den fazla kişiye ise dolaylı olarak iş imkânı sağlıyor. Dolaylı çalışanların yaklaşık yüzde 98'ini çöplüklerden, plajlardan ve dere yataklarından plastik toplayan kadınlar oluşturuyor.

GANA HER YIL 1 MİLYON TONDAN FAZLA PLASTİK ATIĞI ÜRETİYOR

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) verilerine göre Gana'da her yıl 1 milyon tondan fazla plastik atık oluşuyor. Ancak bunun yalnızca yüzde 2 ila 5'i geri dönüştürülebiliyor. NelPlast, bu atıkları ekonomiye kazandırarak hem çevre kirliliğini azaltmayı hem de iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunmayı amaçlıyor.