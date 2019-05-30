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Beyaz Akdeniz foku Bodrum'u mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

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YAŞAM  | 30.05.2019 02:11 | Son Güncelleme

Bodrum'daki Gümbet Koyu'nu, nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz ve dişi Akdeniz foku mesken tuttu. Koydaki bir otelle rezidansın iskelesinde dinlenen foku gören birçok vatandaş o anların fotoğrafını ve videosunu çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Beyaz Akdeniz foku Bodrum'u mesken tuttu! Görenler telefonuna sarıldı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki beyaz ve dişi Akdeniz foku, aylardır Gümbet Koyu'nu mesken edindi. Sualtı Araştırmaları Derneği ile Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından belirli periyotlarda takip edilen fok, ayrıca vatandaşların da ilgisini çekti.

Koydaki bir otelin iskelesinde dinlenen foku gören birçok vatandaş, sevimli hayvanın fotoğrafını ve videosunu çekip sosyal medyadan paylaştı.

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"KESİNLİKLE YAKININA GİDİLMEMELİ, DOKUNULMAMALI"

Bölgede foku yakın takip edenlerden doğasever ve turizmci Mustafa Ünlü, Akdeniz fokunun kedi ve köpek gibi evcil bir hayvan olmadığını hatırlatarak, "Kendisi vahşi bir hayvandır. Kedi, köpek, at gibi evcilleştirilebilecek bir hayvan değildir. Kesinlikle beslenmemeli, yakınına gidilmemeli, dokunulmamalı ve birlikte yüzülmemeli. Daha önce Orak Adası'nda bir caretta caretta ile yaşanan sorunlar, bu vahşi Akdeniz foku ile yaşanmaması için tüm bölge halkını ve işletmeleri uyarıyoruz" dedi.

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(DHA)

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bodrum gümbet koyu beyaz akdeniz foku

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