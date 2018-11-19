Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin dün akşamki bölümüne Beyazıt Öztürk'ün esprileri damga vurdu. O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde gün içinde ilk kez bir yarışmacıya dönen Hadise'ye seyircilerden eleştiri geldi.

Beyazıt Öztürk durumla ilgili espriyi patlattı.

"BUGÜN İLK KEZ DÖNDÜM"

O Ses Türkiye'de dün akşam yayınlanan bölümünde bir yarışmacı 'Dostum Dostum' şarkısını seslendirdi. Şarkı boyunca kimsenin dönmediği yarışmacıya son saniyelerde dört jüri üyesi birden döndü.

Hadise'nin yarışmacıya "Bugün ilk kez size döndüm" dediğini duyan Beyazıt Öztürk espriyi patlattı. Hadise'nin bütün gün sadece bir yarışmacıya dönmesi de stüdyodaki seyircilerden de tepki çekti.

Hadise'nin yarışma boyunca ilk kez döndüğünü duyan jüri üyesi Beyazıt Öztürk, Acuna dönerek "Biz aynı parayı mı alıyoruz" dedi. Beyaz'ın yaptığı espri baştan Acun olmak üzere tüm seyircileri kırdı geçirdi.



