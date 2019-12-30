’’Beyaz dişler için bitki çayı kullanımı abartmayın’’

Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, diş rengini korumak için bitki çayı tüketiminin alışkanlık haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, ’’Fazla renkli bitki çaylarının sık tüketimi dişlerin rengini değiştirir. Tükettikten sonra hemen dişler fırçalanmalı ya da şekersiz sakız çiğnenmeli’’ dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Diş Tedavi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Özge Gürbüz, kışın artan bitki çayı tüketiminin diş sağlığına etkisine ilişkin uyarılarda bulundu. Dr. Gürbüz, çay çeşitleri ve kahvenin, dişlerin sararması ile leke oluşumuna neden olduğuna dikkati çekerek, ’’Çok fazla çay veya kahve tüketmek diş yüzeylerinde birikimlere sebep olduğu için tavsiye edilmiyor. Diş yüzeyinde renklenmeler ve birikimler, kişilerin bunları temizlemek için dişleri daha sert fırçalamalarına veya aşındırıcı diş macunlarına yönelmelerine, dolayısıyla da diş yüzeylerinde çizik ile aşınmalara yol açıyor. Pürüzleşen diş yüzeyleri de daha kolay renkleniyor, temizlenseler bile tekrar kirlenmeleri daha kolay oluyor’’ dedi.