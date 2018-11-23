YEMEK

Beyaz lifleri sakın soymayın! Faydaları saymakla bitmiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

Hemen hemen herkesin ortak sevdiği bir meyvedir mandalina. Aynı zamanda bu meyveyi yemek pek bir keyiflidir. Birçok insan soyma işlemi sırasında meyvenin üzerinde bulunan beyaz lifleri tek tek ayıklar, temizlenmiş bir şekilde yemek ister. Ancak turuncu meyveleri liflerden ayırarak mandalinanın birçok faydasından kendinizi mahrum bırakıyorsunuz.

Beyaz lifleri sakın soymayın! Faydaları saymakla bitmiyor

İyi bir C vitamini kaynağı olan mandalina lifleri, selülozik maddeler açısından oldukça zengindir. Bu maddeler sayesinde lifler tüketildikçe sindirim sistemi aktifleşir ve sağlıklı bir şekilde çalışır.

lif

Bu kıymetli lifler kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürür. Kanı temizlemeye yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Yapılan araştırmaların sonucuna göre günde 10 gram lifli gıda yemek kalp krizini %25 düşürüyor.

lif2

Uzun süre tok tutar. Eğer mandalinayı lifleriyle beraber yerseniz kilo kontrolü de sağlayabilirsiniz.

Mandalinada bulunan folat, kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini de önler.

dna

Beyaz lifler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder. Düzenli olarak mandalinayla birlikte tüketilen lifler hafızanın güçlenmesini sağlar. Özellikle gelişim çağındaki çocukların haftada birkaç kez tüketmesi doğru olacaktır.

Mandalinadaki lifler potasyum yönünden zengindir.

İçerdiği A vitamini sayesinde sağlıklı kemikler ve hücre büyümesi için gerekli bir kaynak olmaktadır.


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