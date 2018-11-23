Beyaz lifleri sakın soymayın! Faydaları saymakla bitmiyor

İyi bir C vitamini kaynağı olan mandalina lifleri, selülozik maddeler açısından oldukça zengindir. Bu maddeler sayesinde lifler tüketildikçe sindirim sistemi aktifleşir ve sağlıklı bir şekilde çalışır.
Bu kıymetli lifler kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürür. Kanı temizlemeye yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Yapılan araştırmaların sonucuna göre günde 10 gram lifli gıda yemek kalp krizini %25 düşürüyor.
Uzun süre tok tutar. Eğer mandalinayı lifleriyle beraber yerseniz kilo kontrolü de sağlayabilirsiniz.
Mandalinada bulunan folat, kansere yol açabilecek DNA değişikliklerini de önler.
Beyaz lifler bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder. Düzenli olarak mandalinayla birlikte tüketilen lifler hafızanın güçlenmesini sağlar. Özellikle gelişim çağındaki çocukların haftada birkaç kez tüketmesi doğru olacaktır.
Mandalinadaki lifler potasyum yönünden zengindir.
İçerdiği A vitamini sayesinde sağlıklı kemikler ve hücre büyümesi için gerekli bir kaynak olmaktadır.
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