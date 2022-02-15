Beyaz Melek filmi konusu nedir? Beyaz Melek filmi oyuncuları kimler?

İlgiyle izlenen Beyaz Melek'in başrolünde Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter ve Fadik Sevin Atasoy gibi oyuncular bulunuyor. Mahsun Kırmızıgül ayrıca filmin yönetmenliğini de üstleniyor. Peki Beyaz Melek filmi konusu nedir?

BEYAZ MELEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Ali ve Reşat, beyin kanseri olan babaları Ahmet'i kemoterapi görmesi için İstanbul'a getirmiştir. Ahmet ağır tedaviye daha fazla katlanmak istemediğinden hastaneden kaçacaktır. Oğulları peşine düşer ancak Ahmet onlardan kaçmayı başarır. Kaçarken kendini bir huzurevinde bulmuştur. Huzurevi sakinleri, Ahmet'in çocukları tarafından terk edildiğini sandıkları için orada kalması konusunda ısrar ederler. Zorlukla konuşabilen Ahmet ise durumu kabullenir.

Ali ve Reşat Ahmet'i huzurevinde bulurlar. Ama mutlu göründüğü için bir süre orada kalmasına ses çıkarmazlar. Babalarının son günlerini mutlu geçirmesi, belki hiç işe yaramayacak ancak çok acı verebilecek bir tedaviden daha önemlidir. Huzurevi sakinlerinin her birinin kendi hikayeleri ve dramları bulunmaktadır. Ahmet bunları öğrendikçe onlara daha yakınlaşacaktır ve her birini tek tek çok sevecektir.

BEYAZ MELEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mahsun Kırmızıgül

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Sarp Apak

Yıldız Kenter

Ayhan Kavas

Toron Karacaoğlu

Hüseyin Avni Danyal

Deniz Oral

Gazanfer Özcan

Bilge Zobu

Lale Belkıs

Erol Günaydın

Nejat Uygur

Yavuz Bingöl

Zeynep Tokuş

Salih Kalyon

Ali Sürmeli

Behzat Uygur

Cezmi Baskın



