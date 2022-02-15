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Beyaz Melek filmi konusu nedir? Beyaz Melek filmi oyuncuları kimler?

15.02.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Melek filmi televizyon ekranlarında Kanal D'de yayınlanarak izleyici ile buluştu. Filmin oyuncu kadrosunda pek çok isim yer alıyor. Beyaz Melek filmi ilk kez 2007 yılında gösterime girmişti. Peki Beyaz Melek filmi konusu nedir? Beyaz Melek filmi oyuncuları kimler? İşte film hakkında detaylar...

Beyaz Melek filmi konusu nedir? Beyaz Melek filmi oyuncuları kimler?

İlgiyle izlenen Beyaz Melek'in başrolünde Mahsun Kırmızıgül, Yıldız Kenter ve Fadik Sevin Atasoy gibi oyuncular bulunuyor. Mahsun Kırmızıgül ayrıca filmin yönetmenliğini de üstleniyor. Peki Beyaz Melek filmi konusu nedir?

BEYAZ MELEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Ali ve Reşat, beyin kanseri olan babaları Ahmet'i kemoterapi görmesi için İstanbul'a getirmiştir. Ahmet ağır tedaviye daha fazla katlanmak istemediğinden hastaneden kaçacaktır. Oğulları peşine düşer ancak Ahmet onlardan kaçmayı başarır. Kaçarken kendini bir huzurevinde bulmuştur. Huzurevi sakinleri, Ahmet'in çocukları tarafından terk edildiğini sandıkları için orada kalması konusunda ısrar ederler. Zorlukla konuşabilen Ahmet ise durumu kabullenir.

Ali ve Reşat Ahmet'i huzurevinde bulurlar. Ama mutlu göründüğü için bir süre orada kalmasına ses çıkarmazlar. Babalarının son günlerini mutlu geçirmesi, belki hiç işe yaramayacak ancak çok acı verebilecek bir tedaviden daha önemlidir. Huzurevi sakinlerinin her birinin kendi hikayeleri ve dramları bulunmaktadır. Ahmet bunları öğrendikçe onlara daha yakınlaşacaktır ve her birini tek tek çok sevecektir.

BEYAZ MELEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mahsun Kırmızıgül
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Sarp Apak
Yıldız Kenter
Ayhan Kavas
Toron Karacaoğlu
Hüseyin Avni Danyal
Deniz Oral
Gazanfer Özcan
Bilge Zobu
Lale Belkıs
Erol Günaydın
Nejat Uygur
Yavuz Bingöl
Zeynep Tokuş
Salih Kalyon
Ali Sürmeli
Behzat Uygur
Cezmi Baskın


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Mahsun Kırmızıgül Sarp Apak Yıldız Kenter
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