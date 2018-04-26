Beyaz Show bu hafta neden yok?

20 yılı aşkın süredir ekranda olmaya devam eden ve Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Beyaz Show canlı yayını, konukları ve sürprizleri ile beğeniyle izleniyor.

27 Nisan Cuma günü ise yayın akışında görünmeyen Beyaz Show yeni bölümünün neden olmadığı ise merak konusu oldu. Peki, Beyaz Show yarın akşam neden yok? İşte, 27 Nisan Cuma Kanal D yayın akışı...

BEYAZ SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

Beyazıt Öztürk'ün sunumu ile yıllardır ekranda olmaya devam eden Beyaz Show bu hafta yayınlanmıyor.

Programın yayınından bir yahut iki gün evvel yayınlanan Beyaz Show yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması ve Kanal D 27 Nisan Cuma yayın akışında da Beyaz Show yerine İnsanlık Suçu dizisi tekrar bölümünün yer alması sonucu Beyaz Show yeni bölümünün yayınlanmayacağı belli oldu.



